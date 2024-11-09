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9 листопада 2024, 10:43

Європа націлилася на газ: голова Єврокомісії пропонує Трампу постачання замість газу з рф

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у телефонній розмові з Дональдом Трампом запропонувала замінити постачання російського СПГ на американський, повідомляє VOA.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у телефонній розмові з Дональдом Трампом запропонувала замінити постачання російського СПГ на американський, повідомляє VOA.► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЄвропа, як і раніше, отримує «багато СПГ через Росію», констатувала фон дер Ляйєн.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Європа, як і раніше, отримує «багато СПГ через Росію», констатувала фон дер Ляйєн. «Чому б не замінити його американським СПГ, який дешевший для нас і знижує наші ціни на енергоносії?» — додала вона.

Вона також додала, що ЄС буде прагнути до розширення торгової співпраці зі США та пошуку спільних інтересів.

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З моменту вторгнення росії в Україну у 2022 році москва значно скоротила експорт газу до Європи, а вибух зупинив роботу газопроводу Північний потік з росії до Німеччини. ЄС швидко замінив російське паливо відновлюваною енергією та збільшив постачання газу від інших постачальників. Однак блок все ще отримував 15% свого газу з росії минулого року.

14 пакет санкцій ЄС проти росії передбачає заборону на операції з реекспорту російського СПГ через територію ЄС до третіх країн. Посилення газових санкцій скоріш за все увійде й до 15 пакету, який обговорюються в ЄС.

Раніше Мінфін повідомляв, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року росія заробила понад 680 млрд євро на експорті викопного палива.

Джерело: Мінфін
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