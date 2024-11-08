Збитки України від російської агресії сягають $800 мільярдів — Зеленський

Збитки, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії, сягнули близько $800 млрд. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті, передає Укрінформ.

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«Зараз є $300 млрд заморожених російських активів. Україну вони (росіяни, — ред.) зруйнували, за оцінками міжнародних інституцій, на близько $800 млрд», — сказав він.

Україні зараз потрібні ці заморожені активи для закупівлі зброї та побудови житла для людей, які його втратили внаслідок війни, наголосив Зеленський.

Він зауважив, що сума коштів, які рф отримує від використання тіньового флоту, в рази більша, аніж допомога Україні від усіх союзників.

«Я сьогодні розмовляв з партнерами, наводив приклад тіньового флоту російської федерації, який йде водами країн Європейського Союзу, країн НАТО. Російський тіньовий флот заробляє 11−12 млрд доларів на місяць. Множимо на 12 місяців… Я вас прошу тільки ці гроші порівняти з тим, скільки Україна отримала допомоги. Знову-таки, ми вдячні за все, без закидів. Але тільки один тіньовий флот рф, на який не були накладені санкції, заробив за майже три роки війни, більше, ніж вся допомога всього світу Україні в цій війні», — сказав президент.

При цьому він акцентував на недостатності санкцій. Зокрема, він нагадав, що обмеження накладені не на всі банки і не на всі енергоресурси росії.