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9 листопада 2024, 9:41

Ілон Маск знову став «найдорожчою» людиною світу

Статки Ілона Маска вперше за майже три роки перевищили $300 млрд після різкого зростання акцій Tesla. Інвестори вірять, що тісні зв'язки Маска із Трампом допоможуть посилити компанію, пише Bloomberg.

Статки Ілона Маска вперше за майже три роки перевищили $300 млрд після різкого зростання акцій Tesla.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Маск збільшив свої персональні статки після перемоги Трампа більше, ніж будь-хто інший з індексу мільярдерів Bloomberg. Акції Tesla підскочили на 28% з моменту закриття торгів 5 листопада, збільшивши його статки на $50 млрд до $313,7 млрд.

Трамп обіцяв Маску переглянути плани щодо уповільнення переходу на електромобілі, висловив підтримку SpaceX і висунув ідею про залучення Маска на роботу в адміністрації.

Читайте також: Маск розкрив, чим займатиметься на посаді в адміністрації Трампа

«Однією з найкращих стратегічних ставок, які він коли-небудь робив, зрештою була ця ставка на Трампа. Маск — головний переможець у цій лотереї Трампа», — цитує агентство аналітика Wedbush Securities Дена Айвса.

53-річний Маск — єдина людина, чиї статки колись перевищували $300 млрд. Востаннє вони сягали цієї позначки в січні 2022 року, їх історичного максимуму — $340,4 млрд — було досягнуто 2021 року.

Раніше «Мінфін» повідомляв, що перемога Трампа принесла 10 найбагатшим людям світу рекордні $64 млрд за добу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kikudzuki
Kikudzuki
9 листопада 2024, 10:16
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У одного деньги, у другого власть — неплохое сочетание для деловой дружбы… 😊
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