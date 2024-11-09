Ілон Маск знову став «найдорожчою» людиною світу

Статки Ілона Маска вперше за майже три роки перевищили $300 млрд після різкого зростання акцій Tesla. Інвестори вірять, що тісні зв'язки Маска із Трампом допоможуть посилити компанію, пише Bloomberg.

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Маск збільшив свої персональні статки після перемоги Трампа більше, ніж будь-хто інший з індексу мільярдерів Bloomberg. Акції Tesla підскочили на 28% з моменту закриття торгів 5 листопада, збільшивши його статки на $50 млрд до $313,7 млрд.

Трамп обіцяв Маску переглянути плани щодо уповільнення переходу на електромобілі, висловив підтримку SpaceX і висунув ідею про залучення Маска на роботу в адміністрації.

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«Однією з найкращих стратегічних ставок, які він коли-небудь робив, зрештою була ця ставка на Трампа. Маск — головний переможець у цій лотереї Трампа», — цитує агентство аналітика Wedbush Securities Дена Айвса.

53-річний Маск — єдина людина, чиї статки колись перевищували $300 млрд. Востаннє вони сягали цієї позначки в січні 2022 року, їх історичного максимуму — $340,4 млрд — було досягнуто 2021 року.

Раніше «Мінфін» повідомляв, що перемога Трампа принесла 10 найбагатшим людям світу рекордні $64 млрд за добу.