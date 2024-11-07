Перемога Трампа принесла 10 найбагатшим людям світу рекордні $64 млрд за добу

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США принесла 10 найбагатшим людям світу рекордні $63,5 млрд лише за добу. Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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Це максимальний денний приріст за історію «індексу мільярдерів», який агенція веде з 2012 року.

Статки Ілона Маска зросли на $26,5 млрд після того, як акції його компанії Tesla зросли в ціні на 14%.

Засновник Amazon Джефф Безос розбагатів більш як на $7 млрд.

Засновник Microsoft заробив $1,82 млрд за добу.

Американський інвестор та керуючий Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт розбагатів на $7,58 млрд.

Bloomberg зазначає, що більша частина прибутку для надбагатих людей зводиться до зростання акцій США, що підкреслює ставки на те, що Трамп після повернення до Білого дому реалізовуватиме програму, що сприятиме зниженню податків та зменшенню регулювання.

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Вибори президента США відбулися 5 листопада 2024 року. За попередніми даними, Дональд Трамп отримав 295 голосів виборців. Його опонентка Камала Харріс набрала 226 голосів.