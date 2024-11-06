«Маск розкрив, чим займатиметься на посаді в адміністрації Трампа»

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що домагатиметься скорочення числа федеральних агентств у США у разі, якщо республіканець Дональд Трамп здобуде перемогу на президентських виборах і надасть йому посаду у своїй адміністрації. Про це Маск заявив , виступаючи на онлайн-шоу Такера Карлсона з маєтку Трампа Мар-а-Лаго.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Маск розповів, що хоче допомогти Трампу зробити уряд більш ефективним. «У нас гігантська бюрократія, у нас надмірне регулювання. Нам потрібно дозволити будівельникам Америки будувати», — пояснив він.

Підприємець на виборах президента відкрито підтримав Трампа і неодноразово виступав на мітингах у рамках його кампанії. Маск був одним із її головних спонсорів (Forbes оцінює його статки в $264,7 млрд).

Сам Трамп говорив у вересні, що має намір створити комісію щодо ефективності роботи уряду, головою якої призначить Маска.

Читайте: Маск за три місяці пожертвував на передвиборчу кампанію Трампа $75 млн

Підприємець, за словами експрезидента, погодився очолити орган, який проведе «повний фінансовий та операційний аудит всього федерального уряду» та розробить план щодо усунення «шахрайства та неправомірних платежів». Маск ставив за мету скоротити витрати федерального бюджету США на $2 трлн.

Засновник Interconnected Capital Кевін Сюй у розмові з Bloomberg припустив, що Маск стане ключовим посередником між США та Китаєм з багатьох питань, що стосуються технологій та торгівлі.

За словами старшого наукового співробітника Американського інституту підприємництва Дерека Сізорса, Маск «вкрай прокитайсько налаштований», у відносинах підприємця з Пекіном склалася певна схема, і китайська влада скористається цим, щоб спробувати вплинути на адміністрацію Трампа.

Читайте: Союз Маска та Трампа: що хоче від скандального кандидата власник Tesla

Згідно з попередніми даними Fox News, Трамп набирає 248 голосів виборців проти 216 у кандидата від демократів Камали Харріс (для перемоги необхідні 270). The Associated Press повідомляє про 247 голосів проти 210 відповідно.