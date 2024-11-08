Структурний дефіцит валюти приватного сектору зберігатиметься високим на прогнозному горизонті під впливом значного попиту на імпортні товари й велику кількість мігрантів за кордоном. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень.
Дефіцит валюти приватного сектору зберігатиметься високим — Нацбанк
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Водночас зростання експортних надходжень залишатиметься обмеженим через наслідки війни та динаміку світових цін.
Попит на готівкову валюту
Зазначається, що попит на готівкову валюту зберігатиметься високим в умовах значних бюджетних видатків, але стримуватиметься монетарними заходами, спрямованими на захист гривневих заощаджень від інфляції.
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Помірний поступ у послабленні валютних обмежень дещо посилить тиск на міжнародні резерви, проте сприятиме поліпшенню бізнесклімату та припливу інвестицій у середньостроковій перспективі.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що станом на 1 листопада 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $36 578,1 млн. У жовтні вони знизилися на 6%.
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