Дефіцит валюти приватного сектору зберігатиметься високим — Нацбанк

Структурний дефіцит валюти приватного сектору зберігатиметься високим на прогнозному горизонті під впливом значного попиту на імпортні товари й велику кількість мігрантів за кордоном. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень.

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Водночас зростання експортних надходжень залишатиметься обмеженим через наслідки війни та динаміку світових цін.

Попит на готівкову валюту

Зазначається, що попит на готівкову валюту зберігатиметься високим в умовах значних бюджетних видатків, але стримуватиметься монетарними заходами, спрямованими на захист гривневих заощаджень від інфляції.

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Помірний поступ у послабленні валютних обмежень дещо посилить тиск на міжнародні резерви, проте сприятиме поліпшенню бізнесклімату та припливу інвестицій у середньостроковій перспективі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 листопада 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $36 578,1 млн. У жовтні вони знизилися на 6%.