У третьому кварталі середній офіційний курс гривні до долара знизився на 3,2%

У третьому кварталі 2024 року середній офіційний курс гривні до долара послабився на 3,2%, насамперед унаслідок посилення турбулентності на валютному ринку в липні. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Дотримуючись задекларованих принципів керованої гнучкості, НБУ забезпечував помірні двосторонні коливання офіційного курсу гривні до долара США, напрям руху якого визначався змінами в балансі попиту та пропозиції на ринку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у відповідь на певне погіршення курсових очікувань та з огляду на інфляційну динаміку НБУ збільшив чистий продаж іноземної валюти в третьому кварталі до $9,2 млрд (порівняно з $8,3 млрд у другому кварталі).

Читайте також: Нацбанк поліпшив оцінку зростання економіки у третьому кварталі

Це дало змогу знизити амплітуду коливань обмінного курсу гривні та заспокоїло учасників ринку. Цьому також сприяло надходження значних обсягів офіційного фінансування в серпні.

Ключові чинники

Серед ключових чинників, що визначали попит на валюту залишалися високі видатки бюджету з огляду на значні обсяги міжнародної допомоги.

Вплив на валютний ринок мало і сезонне (через вичерпання залишків кукурудзи та поставки нового врожаю с/г продукції) та ситуативне (пов'язане з регуляцією термінів розрахунків) коливання попиту та пропозиції валюти з боку виробників аграрної продукції.

В умовах слабкого світового попиту знизилися надходження від експорту залізних руд, що втім було компенсоване нарощуванням поставок металургії на тлі поступового відновлення феросплавної галузі.

Читайте також: НБУ прогнозує, що тарифи на газ, опалення та гарячу воду у наступному році залишаться без змін

Водночас попит на валюту дещо збільшився через значну потребу в закупівлях енергетичного обладнання та е/е з огляду на складну ситуацію в енергосистемі та зростання імпорту пального як унаслідок сезонного чинника, так і в очікуванні підвищення податків.

Активізація літнього відпочинку та пожвавлення міграції зумовило вищі витрати українців за кордоном. Крім того, зросли обсяги дозволених у межах лібералізації валютних обмежень операцій бізнесу.