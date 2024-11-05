Рекордні залучення від ОВДП, падіння євро: головне за вівторок

У жовтні 2024 року Міністерство фінансів залучило рекордну суму від випуску державних облігацій — 106,9 млрд грн в еквіваленті, з яких 82,8 млрд грн становили військові облігації. Гроші спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, зокрема на видатки сектору безпеки й оборони.

Показник купівельної спроможності гривні не використовується для прийняття рішень у монетарній політиці — НБУ

Чинний голова Нацбанку Андрій Пишний та його правління не використовує у своїй монетарній політиці для ухвалення рішень такий фінансовий показник як купівельна спроможність гривні. Про це у відповіді на офіційний запит «Мінфіну» повідомили в Національному банку.

Трейдери збільшили ставки на падіння євро до паритету з доларом

Європейські трейдери прагнуть випередити наслідки вирішальних виборів у США, роблячи ставки проти євро та хеджуючи ризики за допомогою швейцарського франка та німецьких облігацій.

Біткоїн завершив жовтень на позитиві: що буде з «цифровим» золотом у листопаді