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5 листопада 2024, 20:00

Рекордні залучення від ОВДП, падіння євро: головне за вівторок

Мінфін залучив рекордні 107 млрд грн від ОВДП у жовтні

У жовтні 2024 року Міністерство фінансів залучило рекордну суму від випуску державних облігацій — 106,9 млрд грн в еквіваленті, з яких 82,8 млрд грн становили військові облігації. Гроші спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, зокрема на видатки сектору безпеки й оборони.

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Джерело: Мінфін
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