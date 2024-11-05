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5 листопада 2024, 15:22

Трейдери збільшили ставки на падіння євро до паритету з доларом

Європейські трейдери прагнуть випередити наслідки вирішальних виборів у США, роблячи ставки проти євро та хеджуючи ризики за допомогою швейцарського франка та німецьких облігацій, пише Bloomberg.

Європейські трейдери прагнуть випередити наслідки вирішальних виборів у США, роблячи ставки проти євро та хеджуючи ризики за допомогою швейцарського франка та німецьких облігацій, пише Bloomberg.
Фото: depositphotos

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Деталі

Для Європи пропозиції Дональда Трампа про підвищення тарифів є ключовими: вони зашкодять секторам із високим ступенем залежності від США, що призведе до значного зниження загальної валюти стосовно долара. Плани обох кандидатів у президенти щодо збільшення видатків також ускладнять перспективи відсоткових ставок у Європі.

З покращенням показників віцепрезидента Камали Харріс у остаточних опитуваннях ринки частково відмовляються від ставок на перемогу Трампа — результат, який, як вважається, сприяє зміцненню долара та ослабленню казначейських облігацій — і переходить до більш збалансованої позиції, наголошується у матеріалі.

Вартість хеджування євро овернайт зросла до найвищого рівня за більш ніж чотири роки.

Читайте: Долар падає у день виборів у США

Валюта може бути вразлива у разі ралі долара, враховуючи його відносну перевагу минулого місяця на спотовому ринку, і трейдери все ще очікують подальшого зростання долара після його майже 3% зростання минулого місяця.

Ставки на сильну валюту США були одним із найпопулярніших способів позиціонування на перемогу Трампа, з опціонами, які виплачуються у разі сильнішого долара щодо євро, фунта та норвезької крони, які мають високий попит, показують жовтневі дані Depository Trust & Clearing Corporation. Але євро виявився однією з найпопулярніших ставок, і трейдери займали найбільшу коротку позицію за чотири роки на 29 жовтня.

Падіння євро

Дехто навіть робить ставки на те, що євро впаде до паритету з доларом — позиція, яка може отримати подальший розвиток, якщо Трамп переможе та запровадить мита на європейські товари. Приблизно 4,6 млрд євро було поставлено минулого місяця на те, що євро впаде до 1 долара США або нижче до липня наступного року порівняно з 366 млн євро у вересні. Близько 8,6 млрд євро поставили на те, що єдина валюта досягне 1,05 долара США до квітня. Це буде зниження приблизно на 4% із 1,0890 долара США у вівторок.

Опціони також показують, що трейдери зберігають оптимістичний настрій щодо долара США щодо фунта стерлінгів, а ставки на падіння фунта стерлінгів наступного місяця будуть максимальними з травня 2023 року. Це підірве ралі цього року, яке зробило британську валюту однією з найефективніших у світі.

Найбільші угоди за останні тижні включають ставку у розмірі 190 мільйонів фунтів стерлінгів (247 мільйонів доларів США) на падіння фунта до 1,28 долара до середини листопада, що нижче за нинішні майже 1,30 долара, а також ставку у розмірі 146 мільйонів фунтів стерлінгів на те, що валюта досягне цього рівня до 21 січня, наступного дня після інавгурації.

Близько 54% опціонів vanilla options налаштовані на падіння фунта стерлінгів. Однак опціонні ставки оптимістичністосовно швейцарського франка, хоч і на значно нижчих рівнях порівняно із серпнем, оскільки швейцарська валюта виграє від своєї ролі активу-притулку.

Європейські облігації виявляються привабливішими порівняно з казначейськими зобов'язаннями США, враховуючи перспективу великих фіскальних витрат у США, хто б не переміг на виборах.

Це призвело до того, що попит інвесторів на додаткову прибутковість, щоб тримати 10-річні казначейські зобов'язання США порівняно з німецькими облігаціями, зріс до 200 базисних пунктів минулого тижня, що є найвищим показником із травня.

Хоча частина цієї премії зникла після того, як казначейські облігації зросли у понеділок, події після виборів можуть підняти її до п'ятирічного максимуму понад 220 базисних пунктів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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