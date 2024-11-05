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5 листопада 2024, 18:55

Мільйони доларів та прикраси: ВАКС арештував частину майна очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував частину майна керівниці Хмельницької обласної Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Про це йдеться в ухвалі ВАКС, передає Суспільне.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував частину майна керівниці Хмельницької обласної Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

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Арештоване майно

Під арешт потрапили готівка в іноземній валюті, договори купівлі-продажу землі, брендові прикраси, банківські картки та гаджети.

ВАКС наклав арешт на $3,17 млн, 140 тисяч євро і 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Також арештували $93 тисячі і 2 тисячі євро, які знайшли 3 жовтня у робочому кабінеті очільниці обласної МСЕК.

Крім готівки, суд арештував і інше майно:

  • документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків.
  • ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон iPhone X.
  • дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням.

роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

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Також ВАКС арештував договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи та технічну документацію на земельні ділянки її чоловіка, а ще брендові прикраси, медичну документацію та банківські картки.

За рішенням суду наклали арешти на проєктну документацію будівництва-реконструкції дискоклубу у парку імені М.Чекмана та журнали виконаних робіт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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