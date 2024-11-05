Елітні авто, квартири та земля: АРМА знайшло перші активи фігурантів справ про корупцію в МСЕК

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало перші активи п’ятьох фігурантів розслідування корупційних схем у Медико-соціальній експертній комісії (МСЕК). Про це повідомляє очільниця відомства Олена Дума.

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За її свловами, АРМА активно залучене до виявлення та розшуку активів працівників лікарських установ, РТЦК та СП, ВЛК та МСЕК, які були залучені до корупційних схем.

Зокрема, йдеться про факти підробки медичної документації для отримання статусу інваліда особами призовного віку, що надавало їм можливість уникнути призову на військову службу.

Що знайшли правоохоронці

Окрім вилученого правоохоронцями під час обшуків майна, працівники АРМА вже розшукали перші активи п’ятьох фігурантів цих кримінальних проваджень та їх оточення:

128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси);

140 земельних ділянок (з цільовим призначенням, зокрема, для житлового будівництва, для ведення сільськогосподарського виробництва, для садівництва);

30 автівок (серед яких автомобілі преміального класу, такі як Lexus, Tesla тощо);

корпоративні права на загальну суму понад 20 млн гривень (у тому числі в підприємстві енергетичної галузі, будівельній компанії);

мільйони гривень на рахунках в банках;

зброю.

Зазначається, що велика кількість з виявлених активів була набута фігурантами саме під час повномасштабної війни рф проти України та оформлена на близьких їм осіб.

«Це тільки початок. Нацагентство вже надало запити до десятка банківських установ для виявлення активів фігурантів кримінального провадження як в Україні, так і за кордоном. Інформацію про виявлені активи вже передано до відповідних правоохоронних органів», — заявила Дума.

Нагадаємо

4 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Як виявилося, йдеться про Тетяну Крупу, яка також є депутаткою Хмельницької облради від «Слуги народу». Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні, а 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.