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5 листопада 2024, 13:52

Китай звернувся до СОТ через «необґрунтовані» тарифи на електромобілі

Китай подав позов проти Європейського союзу до Світової організації торгівлі (СОТ) у зв'язку з високими тарифами, які блок ввів на електромобілі китайського виробництва (EV), пише Euronews.

Китай подав позов проти Європейського союзу до Світової організації торгівлі (СОТ) у зв'язку з високими тарифами, які блок ввів на електромобілі китайського виробництва (EV), пише Euronews.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоУ Брюсселі заявляють, що виробництво отримує надмірні субсидії і електромобілі продаються за штучно заниженими цінами на світових ринках.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

У Брюсселі заявляють, що виробництво отримує надмірні субсидії і електромобілі продаються за штучно заниженими цінами на світових ринках.

Мита, що варіюються від 7,8 до 35,3% залежно від марки, доповнюють існуючі збори у розмірі 10%, та стягуються з середи, 30 жовтня.

Торгові заходи, розроблені Європейською комісією, щоб компенсувати фінансову допомогу Пекіна та запобігти витісненню компаній ЄС із все більш прибуткового сектору EV, діятимуть протягом п'яти років.

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«Китай неодноразово наголошував, що в антисубсидійному розслідуванні ЄС щодо китайських електромобілів є багато необґрунтованих і не відповідних аспектів. Це протекціоністська практика „нечесної конкуренції“ в ім'я „чесної конкуренції“», — йдеться у заяві Міністерства торгівлі Китаю.

«Китай не згоден і не приймає цього рішення і подав позов у рамках механізму вирішення суперечок СОТ. Китай продовжить вживати всіх необхідних заходів, щоб рішуче захищати законні права та інтереси китайських компаній».

Проте міністерство не оголосило про будь-які нові кроки у відповідь. Раніше Китай вже погрожував заходами у відповідь щодо європейської продукції: молочної, коньячної промисловості та виробництва свинини. Брюссель назвав ці дії «необґрунтованими».

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Міністерство торгівлі Китаю наголосило на готовності продовжити переговори з Єврокомісією, щоб «якнайшвидше» досягти рішення, яке могло б скасувати тарифи, — шлях, за який значною мірою виступає Німеччина.

У центрі уваги переговорів — можливість встановлення мінімальних цін на китайські електромобілі.

Хоча офіційні особи ЄС відкриті до укладання угоди, вони попереджають, що мінімальні ціни для такого складного та різноманітного товару, як електромобілі, можуть виявитися нездійсненними для митників. Комісія вже відхилила попередню пропозицію.

Китайська торгова палата при ЄС, яка бере участь у цьому процесі, засудила тарифи як «довільні», «необґрунтовані» та «політично мотивовані» і попередила, що вони можуть мати «складний вплив» на поточні дискусії щодо мінімальних цін.

«Ми також розчаровані відсутністю суттєвого прогресу в переговорах до закінчення терміну ухвалення рішення», — заявили в палаті.

Єврокомісія ще не отримала позов від СОТ, сказав її представник, та інформація про нього ще не опублікована на сайті СОТ.

Виконавча влада ЄС послідовно захищала своє розслідування як ґрунтоване на фактах, ретельне та відповідне правилам СОТ. Його результати, опубліковані у червні, послужили юридичним обґрунтуванням для запровадження тарифів на імпорт.

Єврокомісія заявляє, що завдяки фінансовій допомозі Пекіна китайські виробники електромобілів надзвичайно швидко збільшили свої продажі в Європі: їхня частка на ринку зросла з 1,9% у 2020 році до 14,1% у другому кварталі 2024 року, згідно з внутрішніми оцінками.

«Існує явна і безпосередня загроза того, що наша автомобільна промисловість не зможе перейти на електромобілі і буде знищена», — заявив у вівторок високопосадовець ЄС, попередивши про закриття заводів та звільнення тисяч робітників.

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Нагадаємо

ЄС та його другий за величиною торговий партнер продовжать обговорення, спрямовані на пошук альтернативних рішень, навіть після набуття чинності тарифів, але ці переговори поки що не призвели до прориву.

Протистояння підвищує ризик ескалації у відносинах, що оцінюються у 739 млрд євро у двосторонній торгівлі товарами у 2023 році.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
5 листопада 2024, 14:07
#
Называется выбросы в атмосферу конечно надо сокращать, но это не должно быть дешево для конечного потребителя
+
+15
mantis05
mantis05
5 листопада 2024, 14:37
#
Дело то не в выбросах) КНР не хочет играть по правилам цивилизованного мира, поэтому, цивилизованный мир находит причины и возможности его нагибать. Так устроен мир.
+
0
Abramon
Abramon
5 листопада 2024, 14:43
#
Воно то ніби й так, але де утилізовувати здеградовані батереї і проблему забезпечення росту використання е/е ніхто не відміняв…
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
5 листопада 2024, 15:15
#
Я бы даже сказал китайскому качеству соответствующая цена, хочешь audi etron, будь готов заплатить в 3−4 раза больше
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