Названо найзатребуваніші вакансії для українців у Польщі у 2025 році

Серед вакансій, що не потребують кваліфікації та знання польської мови, найпопулярнішими у 2025 році будуть робітники на складах. Такий прогноз опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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Найзатребуваніші вакансії для українців

Також це аптечні склади, поліграфія, склади на виробництві пластикових, гумових, металевих деталей та ін.

Крім того, будуть затребуваними робітники на виробництво та пакування харчової промисловості, зокрема виготовлення та пакування напівфабрикатів та закусок, оливок, солодощів. Серед популярних професій, що за останні кілька років, здолали жінки, є оператор кара-навантажувача.

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Ця вакансія також лишиться однією з найпопулярніших на складах у Польщі. У середньому заробітна плата за місяць складатиме $1100 — $1400.

Аналітики зазначають, що з кожним роком у Польщі зростає рівень автоматизації процесів на великих виробництвах та складах. Машини виконують найважчі завдання, що дозволяє зменшити фізичне навантаження на працівників.

У зв'язку з цим очікується, що розвиток технологій та економіки зумовить підвищений попит як на працівників з низькою кваліфікацією, так і на висококваліфікованих фахівців.

Ринок Польщі швидко змінюється, і це вимагає гнучкості та здатності адаптуватися до нових викликів. Разом з тим швидко змінюється як законодавство, так і умови щодо оподаткування.

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На цьому фоні, в агенції прогнозують попит на висококваліфікованих спеціалістів. У 2025 році найбільш затребувані будуть менеджери (керівники з аналітичними здібностями, які можуть управляти командами в різних напрямках). Не меншим попитом будуть користуватися й фахівці з продажів.

Трійку лідерів закривають позиції фінансистів та бухгалтерів. Ці позиції можуть займати українці, однак крім кваліфікації, обов'язкова умова — знання польської мови. Робітники з такою професією можуть розраховувати на заробітну плату від $3,500 — $4000.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», у Польщі не вистачає робочих рук через скорочення міграції українців.