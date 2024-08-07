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7 серпня 2024, 11:45

У Польщі дефіцит робочих рук через нестачу українців

У Польщі не вистачає робочих рук через скорочення міграції українців, пише видання Rzeczpospolita.

У Польщі не вистачає робочих рук через скорочення міграції українців, пише видання Rzeczpospolita.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПроблеми з наймомКомпанії все частіше стикаються з проблемами під час найму співробітників, а кількість вакансій тільки збільшується від кварталу до кварталу.
Фото:multi-viza.com.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Проблеми з наймом

Компанії все частіше стикаються з проблемами під час найму співробітників, а кількість вакансій тільки збільшується від кварталу до кварталу.

Особливо гостра проблема у будівельних, виробничих компаніях, транспорті та логістиці, де працює багато мігрантів.

Економісти вважають, що ситуація може ще погіршитися, тому що «потенціал імміграції з країн зі схожим культурним минулим (наприклад, України та Білорусі) поступово вичерпується, і уряд може посилити міграційну політику, що вплине на приплив робочої сили з більш віддалених країн».

Читайте:Польща змінила умови надання допомоги біженцям: що очікувати українцям

Демографічна ситуація у Польщі також сприяє збільшенню дефіциту робочої сили.

Зазначимо, що останнім часом основний потік українських біженців йде до Німеччини, де і допомога, і зарплата значно вищі, ніж у Польщі. До того, багато українців, які раніше жили в Польщі, з тих самих причин переїжджають до Німеччини.

Скільки українців працює у Польщі

Яке пише uamedia.eu, станом на лютий 2024 року в Польщі перебувало понад один мільйон іноземців. Їхня частка в загальній кількості працівників становить 6,6%. Найбільше іноземних працівників у Польщі приїхало з України.

За даними Головного управління статистики, на кінець лютого 2024 року у Польщі працювали 1004,6 тисячі іноземців, у тому числі 384,2 тисячі з них працювали за договорами підряду та пов’язаними з ними договорами.

Більшість іноземних працівників — чоловіки, хоча їх частка зменшилася з січня 2022 року до лютого 2024 року з 64,7% до 59,5%.

Згідно зі звітом, більшість іноземців, які працюють в Польщі, приїхали з України. Наприкінці лютого цього року їх налічувалося 690,2 тисячі осіб. Кількість українських працівників зменшилася порівняно з січнем 2022 року на 4,6% і на кінець лютого 2024 року становила 68,7%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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