У Польщі дефіцит робочих рук через нестачу українців

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Проблеми з наймом

Компанії все частіше стикаються з проблемами під час найму співробітників, а кількість вакансій тільки збільшується від кварталу до кварталу.

Особливо гостра проблема у будівельних, виробничих компаніях, транспорті та логістиці, де працює багато мігрантів.

Економісти вважають, що ситуація може ще погіршитися, тому що «потенціал імміграції з країн зі схожим культурним минулим (наприклад, України та Білорусі) поступово вичерпується, і уряд може посилити міграційну політику, що вплине на приплив робочої сили з більш віддалених країн».

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Демографічна ситуація у Польщі також сприяє збільшенню дефіциту робочої сили.

Зазначимо, що останнім часом основний потік українських біженців йде до Німеччини, де і допомога, і зарплата значно вищі, ніж у Польщі. До того, багато українців, які раніше жили в Польщі, з тих самих причин переїжджають до Німеччини.

Скільки українців працює у Польщі

Яке пише uamedia.eu, станом на лютий 2024 року в Польщі перебувало понад один мільйон іноземців. Їхня частка в загальній кількості працівників становить 6,6%. Найбільше іноземних працівників у Польщі приїхало з України.

За даними Головного управління статистики, на кінець лютого 2024 року у Польщі працювали 1004,6 тисячі іноземців, у тому числі 384,2 тисячі з них працювали за договорами підряду та пов’язаними з ними договорами.

Більшість іноземних працівників — чоловіки, хоча їх частка зменшилася з січня 2022 року до лютого 2024 року з 64,7% до 59,5%.

Згідно зі звітом, більшість іноземців, які працюють в Польщі, приїхали з України. Наприкінці лютого цього року їх налічувалося 690,2 тисячі осіб. Кількість українських працівників зменшилася порівняно з січнем 2022 року на 4,6% і на кінець лютого 2024 року становила 68,7%.