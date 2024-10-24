Apple збільшить інвестиції в Китай — Тім Кук

Генеральний директор Apple Тім Кук на зустрічі з представниками китайського уряду в Пекіні заявив, що американська компанія збільшуватиме інвестиції в Китай і тим самим сприятиме розвитку ланцюжка поставок, передає Reuters.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Кук зустрівся з міністром промисловості та інформаційних технологій Цзінь Чжуанлуном у середу.

Це вже друга подорож Кука цього року на найбільший у світі ринок смартфонів, де в останні квартали виробник iPhone втрачає частку ринку на користь вітчизняних конкурентів.

«Apple прагне скористатися можливостями, що відкриваються в Китаї, і продовжуватиме збільшувати свої інвестиції в країну, сприяючи тим самим якісному розвитку промислових і виробничо-збутових ланцюжків», — цитує видання.

Читайте: Китай призвів до падіння Apple, а Apple проміняла його на Індію

На зустрічі обговорювалися такі теми, як розвиток Apple у Китаї, управління безпекою онлайн-даних та хмарні сервіси.

Цзінь сказав Куку, що сподівається, що Apple поглиблюватиме свою присутність у Китаї, збільшуватиме інвестиції в інновації, зростатиме разом з китайськими компаніями та ділитиметься дивідендами від високоякісного розвитку, йдеться в заяві Міністерства промисловості та інформаційних технологій, опублікованій у середу.

Читайте: Apple збільшила постачання iPhone до Китаю на тлі знижок

Акції Apple впали більш ніж на 2% у середу, в моменті торкнувшись майже 2-тижневого мінімуму на $227,76 на повідомленнях, що компанія скоротила обсяг замовлень на виробництво нових iPhone 16.