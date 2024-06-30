Apple збільшила постачання iPhone до Китаю на тлі знижок

Постачання iPhone компанії Apple в Китаї зросли на 40% в травні, порівняно з тим самим місяцем 2023-го, продовжуючи нещодавній підйом, викликаний значними знижками від великих ритейлерів напередодні червневого шопінг-фестивалю в країні. Про це пише Bloomberg.

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Загалом постачання смартфонів до Китаю за цей період зросли більш ніж на 13%. При цьому постачання іноземних брендів, серед яких Apple становить переважну більшість, зростали майже вчетверо швидше.

За останніми даними Китайської академії інформаційно-комунікаційних технологій, на частку іноземних смартфонів припало трохи понад 5 млн пристроїв.

Постачання iPhone у КНР почали відновлюватися приблизно в березні, а у квітні підскочили більш ніж на 50%, зазначає агентство. Частково це пояснюється тим, що Apple та її китайські ритейлери знижують ціни з початку 2024 року.