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24 жовтня 2024, 12:30

Акції Tesla злетіли на 12% після сильної звітності та заяв Маска

Tesla відзвітувала про прибуток за третій квартал, який перевищив прогнози аналітиків, хоча виручка виявилася трохи нижчою за очікування. Акції компанії зросли на 12% після завершення основної сесії, пише CNBC.

Tesla відзвітувала про прибуток за третій квартал, який перевищив прогнози аналітиків, хоча виручка виявилася трохи нижчою за очікування.
Фото: pixabay.com

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Звіт Tesla

Американський виробник електромобілів Tesla збільшив чистий прибуток у III кварталі 2024 р. на 17%, випливає зі звітності компанії.

Чистий прибуток склав $2,17 млрд ($0,62 у розрахунку на акцію) після $1,85 млрд ($0,53 у розрахунку на акцію) за аналогічний період 2023 р. Виручка за липень — вересень цього року зросла на 8%.

Читайте: Tesla все ще зберігає свої біткоїни на суму $780 млн

Постачання електромобілів компанії в III кварталі зросли на 6% до 462 890 одиниць (у III кварталі 2023 р. — 435 059 електрокарів). Найбільше було поставлено Model 3 та Model Y — 439 975 машин. Виробництво всіх електрокарів Tesla у липні — вересні підвищилося на 9,1% та досягло 469 796.

Що говорить Ілон Маск

Генеральний директор Ілон Маск заявив, що, за його «найкращими припущеннями», зростання продажів автомобілів наступного року становитиме від 20 до 30% завдяки «зниженню вартості автомобілів» та «появі автономності».

Аналітики, опитані FactSet, очікували, що загальний обсяг постачання наступного року збільшиться приблизно на 15% і складе 2,04 мільйона автомобілів.

Читайте: Акції Tesla знизилися після того, як виробник електромобілів не виправдав очікувань щодо постачання

Маск зазначив, що згодом компанія випускатиме 2 мільйони кіберкарів на рік, а також пропонуватиме поїздки на своїх автомобілях без водія вже 2025 року в Техасі і, ймовірно, в Каліфорнії.

Він сказав, що Tesla розробила програму для поїздок, якою деякі співробітники в Каліфорнії змогли скористатися цього року.

Нагадаємо

За підсумками II кварталу цього року операційний прибуток компанії скоротився на 33% р/р до $1,6 млрд, а чистий прибуток — на 45% р/р до $1,5 млрд. Виручка за II квартал у номінальному вираженні стала рекордною — $25, 5 млрд, але зростання за рік становило всього на 2,4%

Наголошувалося, що у звітному періоді виробник знизив ціни, щоб підштовхнути попит, і збільшив витрати на проєкти в галузі штучного інтелекту.

24 липня акції Tesla обвалилися після публікації слабкого звіту за II квартал та перенесення термінів презентації роботаксі.

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Джерело: Мінфін
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