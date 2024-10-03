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3 жовтня 2024, 12:43

Акції Tesla знизились після того, як виробник електромобілів не виправдав очікувань щодо поставок

Tesla у середу опублікувала звіт про виробництво та постачання автомобілів за третій квартал 2024 року, який закінчився 30 вересня. Після чого акції компанії Ілона Маска впали на 3,7%. Про це повідомляє CNBC.

Tesla у середу опублікувала звіт про виробництво та постачання автомобілів за третій квартал 2024 року, який закінчився 30 вересня.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що хоча показники Tesla збільшилися, вони все ж виявилися меншими за прогнози аналітиків.

У третьому кварталі поставки Tesla досягли 462,890 тис. електромобілів, а виробництво — 469,796 тис. Згідно з оцінками FactSet StreetAccount, аналітики очікували, що поставки становитимуть 463,310 тис. авто.

За даними LSEG, експерти в середньому очікували поставки 469,828 тис. автомобілів.

Незалежний дослідник під ніком Troy Teslike, за яким стежать шанувальники Tesla, передбачав, що компанія відзвітує про поставки 472 тис. автомобілів у третьому кварталі.

У своєму останньому опитуванні, яке охоплювало оцінки 30 аналітиків, Tesla зазначила, що аналітики очікували 461 978 поставок, що могло б свідчити про перевищення прогнозів.

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Поставки не мають чіткого визначення у фінансових звітах Tesla, але вони є найближчим еквівалентом до кількості проданих одиниць, про які повідомляє компанія. Це один із найбільш пильно відстежуваних показників на Волл-стріт.

За аналогічний період минулого року Tesla повідомила про 435 059 поставок і виробництво 430 488 електромобілів. У минулому кварталі компанія відзвітувала про 443 956 поставок і виробництво 410 831 транспортного засобу.

Tesla стикається з посиленням конкуренції, особливо в Китаї, з боку компаній таких як BYD і Geely, а також нового покоління автовиробників, включаючи Li Auto і Nio.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у серпні 2024 року Tesla збільшила продажі в Китаї на 37%. При цьому незважаючи на обнадійливе поліпшення продажів Tesla, показники американської компанії значно відстають від основних китайських конкурентів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Я_ __
Я_ __
3 жовтня 2024, 13:31
#
Об`єктивно, Apple та Tesla умовні бульбашки, оскільки неможливо кожен рік випускати нові, і в той же час потрібні та цікаві продукти. Тому рано чи пізно, кількість користувачів Apple та Tesla буде знижуватися, що цілком раціонально, коли перестаєш помічати різницю між 14 та 15 айфонами і так далі.
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0
neverice
neverice
3 жовтня 2024, 13:37
#
Цікаво, аналітики очікували 463,310 авто, а реальні поставки 462,890, тобто всього на 420 штук (!) менше за очікування. Іншими словами похибка менше ніж 0,1%.
Тому, падіння акцій навряд чи пов’язано з поставками. Скоріше з відсутністю чітких планів, як продажі збільшувати швидше (а якщо точніше — відсутність нових моделей чи планів щодо зниження собівартості). Бо 10% росту за рік в сегменті електромобілів виглядають слабенько (в інших сегментах 10% росту на рік — то просто мрія).
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