Акції Tesla знизились після того, як виробник електромобілів не виправдав очікувань щодо поставок

Tesla у середу опублікувала звіт про виробництво та постачання автомобілів за третій квартал 2024 року, який закінчився 30 вересня. Після чого акції компанії Ілона Маска впали на 3,7%. Про це повідомляє CNBC.

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Зазначається, що хоча показники Tesla збільшилися, вони все ж виявилися меншими за прогнози аналітиків.

У третьому кварталі поставки Tesla досягли 462,890 тис. електромобілів, а виробництво — 469,796 тис. Згідно з оцінками FactSet StreetAccount, аналітики очікували, що поставки становитимуть 463,310 тис. авто.

За даними LSEG, експерти в середньому очікували поставки 469,828 тис. автомобілів.

Незалежний дослідник під ніком Troy Teslike, за яким стежать шанувальники Tesla, передбачав, що компанія відзвітує про поставки 472 тис. автомобілів у третьому кварталі.

У своєму останньому опитуванні, яке охоплювало оцінки 30 аналітиків, Tesla зазначила, що аналітики очікували 461 978 поставок, що могло б свідчити про перевищення прогнозів.

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Поставки не мають чіткого визначення у фінансових звітах Tesla, але вони є найближчим еквівалентом до кількості проданих одиниць, про які повідомляє компанія. Це один із найбільш пильно відстежуваних показників на Волл-стріт.

За аналогічний період минулого року Tesla повідомила про 435 059 поставок і виробництво 430 488 електромобілів. У минулому кварталі компанія відзвітувала про 443 956 поставок і виробництво 410 831 транспортного засобу.

Tesla стикається з посиленням конкуренції, особливо в Китаї, з боку компаній таких як BYD і Geely, а також нового покоління автовиробників, включаючи Li Auto і Nio.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у серпні 2024 року Tesla збільшила продажі в Китаї на 37%. При цьому незважаючи на обнадійливе поліпшення продажів Tesla, показники американської компанії значно відстають від основних китайських конкурентів.