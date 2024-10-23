Tesla продовжує зберігати свої біткоїни на $780 млн. Нещодавні переміщення активів ймовірно не пов'язані з продажем. Про це повідомляє аналітична платформа Arkham.
23 жовтня 2024, 10:37
Tesla все ще зберігає свої біткоїни на суму $780 млн
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Попри переміщення активів на невідомі гаманці 15 жовтня, аналітики вважають, що ці транзакції є внутрішніми операціями, оскільки біткоїни були розподілені між 7 гаманцями й подальших рухів не зафіксовано.
Компанія зробила безпрецедентне вкладення в біткоїн на $1,5 млрд у лютому 2021 року, але у 2022 році більшість монет було продано.
Втім, Tesla лишається третім за величиною власником біткоїнів серед компаній, що публічно торгуються, після MicroStrategy і MARA.
Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 1