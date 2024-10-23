Tesla все ще зберігає свої біткоїни на суму $780 млн

Tesla продовжує зберігати свої біткоїни на $780 млн. Нещодавні переміщення активів ймовірно не пов'язані з продажем. Про це повідомляє аналітична платформа Arkham.

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Попри переміщення активів на невідомі гаманці 15 жовтня, аналітики вважають, що ці транзакції є внутрішніми операціями, оскільки біткоїни були розподілені між 7 гаманцями й подальших рухів не зафіксовано.

Компанія зробила безпрецедентне вкладення в біткоїн на $1,5 млрд у лютому 2021 року, але у 2022 році більшість монет було продано.

Втім, Tesla лишається третім за величиною власником біткоїнів серед компаній, що публічно торгуються, після MicroStrategy і MARA.

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