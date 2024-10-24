Мін'юст США попередив Маска через розіграш $1 млн серед виборців

Мін'юст США попередив заснований бізнесменом Ілоном Маском комітет з підтримки кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа America PAC, що щоденний розіграш $1 млн за підпис петиції серед виборців у штатах, що вагаються, може порушувати федеральний закон, повідомили CNN знайомі з питанням джерела.

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Що відомо

За їхніми даними, повідомлення America PAC направило управління Мін'юсту США щодо боротьби зі злочинами на виборах в останні дні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Маск 20 жовтня пообіцяв розігрувати по $1 млн щодня до президентських виборів 5 листопада серед тих, хто підписав його онлайн-петицію із захисту Конституції США.

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У петиції йдеться: «Перша та друга поправки гарантують свободу слова та право на носіння зброї. Підписуючись нижче, я висловлюю свою підтримку першим і другим поправкам».

Експерти казали, що кампанія може порушувати федеральне законодавство.

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