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24 жовтня 2024, 10:10

Мін'юст США попередив Маска через розіграш $1 млн серед виборців

Мін'юст США попередив заснований бізнесменом Ілоном Маском комітет з підтримки кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа America PAC, що щоденний розіграш $1 млн за підпис петиції серед виборців у штатах, що вагаються, може порушувати федеральний закон, повідомили CNN знайомі з питанням джерела.

Мін'юст США попередив заснований бізнесменом Ілоном Маском комітет з підтримки кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа America PAC, що щоденний розіграш $1 млн за підпис петиції серед виборців у штатах, що вагаються, може порушувати федеральний закон, повідомили CNN знайомі з питанням джерела.►Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоЗа їхніми даними, повідомлення America PAC направило управління Мін'юсту США щодо боротьби зі злочинами на виборах в останні дні.
Фото: Getty Images

►Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За їхніми даними, повідомлення America PAC направило управління Мін'юсту США щодо боротьби зі злочинами на виборах в останні дні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Маск 20 жовтня пообіцяв розігрувати по $1 млн щодня до президентських виборів 5 листопада серед тих, хто підписав його онлайн-петицію із захисту Конституції США.

Читайте: Маск пообіцяв розігрувати по $1 млн серед прихильників Трампа за підпис петиції

У петиції йдеться: «Перша та друга поправки гарантують свободу слова та право на носіння зброї. Підписуючись нижче, я висловлюю свою підтримку першим і другим поправкам».

Експерти казали, що кампанія може порушувати федеральне законодавство.

Читайте: Маск за три місяці пожертвував на передвиборчу кампанію Трампа $75 млн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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