Ілон Маск пообіцяв виплачувати $1 млн на день до виборів президента США прихильникам кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, повідомляє Reuters. Для цього він просить підписати його петицію на підтримку Конституції, чек розігруватиметься серед тих, хто підписався.
Маск пообіцяв розігрувати по $1 млн серед прихильників Трампа за підпис петиції
Що відомо
Перший чек отримав американець Джон Дреєр, який брав участь у заході республіканців. «До речі, Джон гадки не мав. Тож, у будь-якому разі, будь ласка», — сказав Маск, вручаючи чек.
Петиція, яку Маск просить підписати людей, говорить: «Перша та друга поправки гарантують свободу слова та право на носіння зброї. Підписавшись нижче, я підтверджую свою підтримку першої та другої поправок».
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Reuters зазначає, що ці виплати — останній приклад того, як Маск використовує свій стан з метою вплинути на «напружені президентські перегони» між Трампом та його суперницею від демократів Камалою Харріс.
Маск заснував комітет America PAC на підтримку Трампа, організація допомагає об'єднати та зареєструвати виборців у ключових штатах.
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Нагадаємо
За даними Forbes, Трампа фінансово підтримують щонайменше 49 мільярдерів. Наразі найщедрішим є підприємець Тімоті Меллон (спадкоємець банкіра Ендрю Меллона) зі статками $14,1 млрд. Він пожертвував $126 млн.
Харріс, за даними видання, спонсорують понад 75 американських мільярдерів. Серед них колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг та кінорежисер Стівен Спілберг (статок $104,7 млрд і $5,3 млрд відповідно), які пожертвували Харріс не менше $1 млн кожен.
Bloomberg наголошує, що багаті спонсори відіграють вирішальну роль у підтримці Трампа, який сильно відстає від Харріс зі збору коштів.
Приміром, витрати її передвиборного штабу на рекламу в медіа вже перевищили $314 млн порівняно з $173 млн у Трампа. Проте Трамп поки лідирує в штатах, що вагаються, з мінімальним відривом — його перевага, за даними опитувань Real Clear Politics, становить 0,7%. Суми, які доведеться витратити на передвиборчу кампанію, можуть мати вирішальне значення, зазначає агентство.
Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.
Коментарі - 5
Вся ця діяльність розрахована про прошарок так званих «реднеків» — селян по-нашому. Це досить велика, але повністю бесперспективна категорія населення, яка мало змінілася з часів «сквоттерів».
Реднеки дуже прихильно ставляться до заяв про «Make America great again» та переймаються тими поправками. При тому, що в кожному штаті все одно закони про зброю свої і що дозволено в Техасі, неможливо в Каліфорнії, наприклад.
P.S.: Вже витратив подумки виграний мільйон?