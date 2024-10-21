Маск пообіцяв розігрувати по $1 млн серед прихильників Трампа за підпис петиції

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За даними Forbes, Трампа фінансово підтримують щонайменше 49 мільярдерів. Наразі найщедрішим є підприємець Тімоті Меллон (спадкоємець банкіра Ендрю Меллона) зі статками $14,1 млрд. Він пожертвував $126 млн.

Харріс, за даними видання, спонсорують понад 75 американських мільярдерів. Серед них колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг та кінорежисер Стівен Спілберг (статок $104,7 млрд і $5,3 млрд відповідно), які пожертвували Харріс не менше $1 млн кожен.

Bloomberg наголошує, що багаті спонсори відіграють вирішальну роль у підтримці Трампа, який сильно відстає від Харріс зі збору коштів.

Приміром, витрати її передвиборного штабу на рекламу в медіа вже перевищили $314 млн порівняно з $173 млн у Трампа. Проте Трамп поки лідирує в штатах, що вагаються, з мінімальним відривом — його перевага, за даними опитувань Real Clear Politics, становить 0,7%. Суми, які доведеться витратити на передвиборчу кампанію, можуть мати вирішальне значення, зазначає агентство.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.