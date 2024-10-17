Маск за три місяці пожертвував на передвиборчу кампанію Трампа $75 млн

Ілон Маск, статки якого оцінюються в $244,9 млрд, у третьому кварталі пожертвував комітету America PAC, створеному на підтримку передвиборної кампанії Дональда Трампа, $75 млн, повідомив Forbes з посиланням на дані Федеральної виборчої комісії США.

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Що відомо

Засновник та керівник Tesla та SpaceX став практично єдиним донором за цей період: у липні пожертвував America PAC $15 млн, у серпні — $30 млн і стільки ж — у вересні.

З отриманих $74 950 020 комітет уже витратив $72 млн, і в жовтні на його рахунку було $4 млн готівкою, зазначає Bloomberg.

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Крім Маска, до спонсорів — засновників America PAC увійшли багаті технологічні підприємці, зазначала The New York Times. Серед них: співзасновник Palantir Technologies Джо Лонсдейл та засновники криптовалютної біржі Gemini брати-близнюки Кемерон та Тайлер Вінклвоси.

America PAC не пов'язаний безпосередньо із передвиборним штабом Трампа. Але оплачує його операції із залученням виборців у штатах, що коливаються, особливо молодих чоловіків (для них фінансована Маском реклама представляє Трампа «американським крутим хлопцем»), щоб компенсувати перевагу Камали Харріс серед жінок-виборців, зазначає Bloomberg

Хто фінансово підтримує кандидатів у президенти США

За даними Forbes, Трампа фінансово підтримують щонайменше 49 мільярдерів. Наразі найщедрішим є підприємець Тімоті Меллон (спадкоємець банкіра Ендрю Меллона) зі статками $14,1 млрд. Він пожертвував $126 млн.

Харріс, за даними видання, спонсорують понад 75 американських мільярдерів. Серед них колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг та кінорежисер Стівен Спілберг (статок $104,7 млрд і $5,3 млрд відповідно), які пожертвували Харріс не менше $1 млн кожен.

Bloomberg наголошує, що багаті спонсори відіграють вирішальну роль у підтримці Трампа, який сильно відстає від Харріс зі збору коштів.

Приміром, витрати її передвиборного штабу на рекламу в медіа вже перевищили $314 млн порівняно з $173 млн у Трампа. Проте Трамп поки лідирує в штатах, що вагаються, з мінімальним відривом — його перевага, за даними опитувань Real Clear Politics, становить 0,7%. Суми, які доведеться витратити на передвиборчу кампанію, можуть мати вирішальне значення, зазначає агентство.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.