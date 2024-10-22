Кабмін розширив повноваження Податкової щодо отримання інформації від банків про їх клієнтів
Доступ податкової до банківської таємниці, Британія надає Україні $2,93 мільярда: головне за вівторок
Кабмін передбачив право ДПС отримувати від Національного банку України інформацію щодо дотримання встановлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, а на підставі рішення суду — інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, договори боржника про зберігання цінностей або надання йому в оренду індивідуального банківського сейфа.
Британія надає Україні кредит у $2,93 мільярда за рахунок заморожених активів рф
Україна отримає від Великої Британії кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд) за рахунок прибутків від заморожених активів рф.
Європарламент підтримав резолюцію про надання Україні макрофінансової допомоги до 35 млрд євро
Сьогодні, 22 жовтня, Європейський Парламент на пленарному засіданні підтримав пропозицію Європейської Комісії щодо надання Україні макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance — MFA) обсягом до 35 млрд євро на 2024−2025 роки, йдеться у повідомленні Мінфіну.
Мінфін залучив майже 26 мільярдів від продажу облігацій
Міністерство фінансів 22 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 25,81 млрд грн в еквіваленті, що на 10,24 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 15,57 млрд грн.
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