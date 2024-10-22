Доступ податкової до банківської таємниці, Британія надає Україні $2,93 мільярда: головне за вівторок

Кабмін передбачив право ДПС отримувати від Національного банку України інформацію щодо дотримання встановлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, а на підставі рішення суду — інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, договори боржника про зберігання цінностей або надання йому в оренду індивідуального банківського сейфа.

Британія надає Україні кредит у $2,93 мільярда за рахунок заморожених активів рф

Україна отримає від Великої Британії кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд) за рахунок прибутків від заморожених активів рф.

Європарламент підтримав резолюцію про надання Україні макрофінансової допомоги до 35 млрд євро