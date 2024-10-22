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22 жовтня 2024, 14:17

Кабмін розширив повноваження Податкової щодо отримання інформації від банків про їх клієнтів

Кабінет міністрів розширив повноваження податкової щодо отримання інформації від банків про їх клієнтів. Про це йдеться в постанові Уряду від 18 жовтня 2024 р. № 1185, пише член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Кабінет міністрів розширив повноваження податкової щодо отримання інформації від банків про їх клієнтів.
Фото: depositphotos

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Які повноваження отримала Податкова

Кабмін передбачив право ДПС отримувати від Національного банку України інформацію щодо дотримання встановлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, а на підставі рішення суду — інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, договори боржника про зберігання цінностей або надання йому в оренду індивідуального банківського сейфа.

Як пише Южаніна, право отримувати таку інформацію у ДПС з’явилося після ухвалення закону № 3706 щодо вивезення за межі України товарів у режимі експортного забезпечення і закріплено в пункті 20.1.5 Податкового кодексу.

Читайте: Податкова хоче розширити доступ до банківської таємниці: що відповів НБУ

Закон «Про валюту і валютні операції» (стаття 11) визначає органами валютного нагляду Національний банк України та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (ДПС).

Під час проведення перевірок з питань дотримання вимог валютного законодавства органи валютного нагляду мають право вимагати від агентів валютного нагляду (банків, фінансових небанківських установ і поштових відділень) та інших осіб, які є об'єктом таких перевірок, надання доступу до систем автоматизації валютних операцій, підтвердних документів та іншої інформації про валютні операції, а також пояснень щодо проведених валютних операцій.

Читайте: Уряд розширив повноваження Податкової щодо валютного нагляду

Важливо, що інформація, яка збирається:

  • про банки та (або) клієнтів банків становить банківську таємницю;
  • про небанківські фінансові установи та операторів поштового зв’язку — є інформацією з обмеженим доступом.

«Також встановлено, що органи валютного нагляду обмінюються інформацією щодо виявлених порушень валютного законодавства, але їх посадові особи зобов’язані запобігати розголошенню комерційної таємниці та іншої інформації, доступ до якої є обмеженим та яка стала їм відомою під час здійснення ними своїх повноважень.

За розголошення такої інформації органи валютного нагляду та агенти валютного нагляду, їх посадові особи несуть відповідальність, передбачену законодавством України", — повідомила Южаніна.

Яка це відповідальність

Згідно зі статтею 232 Кримінального кодексу умисне розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 — 51 000 грн) або пробаційним наглядом на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+29
Turbo Apricot
Turbo Apricot
22 жовтня 2024, 14:24
#
П’ять-шість менеджерів на економічному фронті наближають перемогу згідно плану перемоги
+
0
Я_ __
Я_ __
22 жовтня 2024, 14:32
#
Turbo Apricot

Кажи з повагою… ПОТУЖНО наближають перемогу згідно плану перемоги))
+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 жовтня 2024, 14:28
#
Увлекательная страна у нас . За 33 года не нашли в себе сил отменить валютное регулирование . Очень важно следить за сроками по экспорту , ну потому что, а вдруг человек украдет свои и деньги у себя , которые не его деньги, а деньги советской социалистической Украины … какой она была и какой все 33 года оставалась …

Представьте в США валютное регулирование …

Такая убогость .
+
0
Anatoll France
Anatoll France
22 жовтня 2024, 16:52
#
В Америке «валютное регулирование» в то время как мировая валюта — доллар США? ВАТ? Ти сам понял что за бред ти несеш?! Да и вообше, русачек, тебе какое дело что у нас в Украине происходит?! Иди своей страной занимайся.
+
+15
potator
potator
22 жовтня 2024, 14:29
#
Как говорит один знакомый мер, если закрыть обменки на местах, то президентом быть не выгодно)))
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