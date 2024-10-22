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22 жовтня 2024, 18:32

Зеленський: Україна отримає $800 мільйонів від США на виробництво далекобійної зброї

США готують для України новий пакет фінансової допомоги на $800 млн. Ці кошти спрямують на виробництво далекобійної зброї. Про це 21 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, повідомляє Forbes.

США готують для України новий пакет фінансової допомоги на $800 млн.
Фото: facebook.com/president.gov.ua

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Коментуючи візит міністра оборони США Ллойда Остіна в Київ, Зеленський наголосив, що голова Пентагону «привіз пакет на $400 млн».

Він заявив, що найближчими днями буде ще один пакет — на $800 млн. «Це — перший транш у наше виробництво, нашу далекобійність», — наголосив Зеленський.

За його словами, після цього має бути наступний транш також на далекобійність в розмірі $700−800 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Києва оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги в розмірі $400 мільйонів.

16 жовтня Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакета військової допомоги на $425 млн, який, зокрема, передбачає посилення протиповітряної оборони.

Раніше «Мінфін» писав, що 6 вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить $250 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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