Зеленський: Україна отримає $800 мільйонів від США на виробництво далекобійної зброї

США готують для України новий пакет фінансової допомоги на $800 млн. Ці кошти спрямують на виробництво далекобійної зброї. Про це 21 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, повідомляє Forbes.

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Коментуючи візит міністра оборони США Ллойда Остіна в Київ, Зеленський наголосив, що голова Пентагону «привіз пакет на $400 млн».

Він заявив, що найближчими днями буде ще один пакет — на $800 млн. «Це — перший транш у наше виробництво, нашу далекобійність», — наголосив Зеленський.

За його словами, після цього має бути наступний транш також на далекобійність в розмірі $700−800 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Києва оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги в розмірі $400 мільйонів.

16 жовтня Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакета військової допомоги на $425 млн, який, зокрема, передбачає посилення протиповітряної оборони.

Раніше «Мінфін» писав, що 6 вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить $250 млн.