США оголосили нову військову допомогу Україні на $250 мільйонів: що в неї входить

У п’ятницю, 6 вересня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить $250 млн. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Зазначається, що це 65 пакет допомоги, який буде надано адміністрацією президента США Джо Байдена з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.

Що входить до нового пакета допомоги

ракети RIM-7 і забезпечення ППО;

ракети Stinger;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

машини з захистом від мін і засідок (MRAP);

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

патрульні катери;

морське навчальне обладнання;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив намір союзників по НАТО надавати Україні сталу та довгострокову військову допомогу у 40 млрд євро на наступний рік.