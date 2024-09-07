У п’ятницю, 6 вересня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить $250 млн. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
7 вересня 2024, 11:07
США оголосили нову військову допомогу Україні на $250 мільйонів: що в неї входить
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Зазначається, що це 65 пакет допомоги, який буде надано адміністрацією президента США Джо Байдена з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.
Що входить до нового пакета допомоги
- ракети RIM-7 і забезпечення ППО;
- ракети Stinger;
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- машини з захистом від мін і засідок (MRAP);
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- патрульні катери;
- морське навчальне обладнання;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив намір союзників по НАТО надавати Україні сталу та довгострокову військову допомогу у 40 млрд євро на наступний рік.
Джерело: Мінфін
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