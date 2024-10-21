Міністр оборони США оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн

«Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакету допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України», — сказав Остін.

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Нагадаємо

16 жовтня Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакета військової допомоги на $425 млн, який, зокрема, передбачає посилення протиповітряної оборони.