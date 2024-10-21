Міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Києва оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі $400 мільйонів.
21 жовтня 2024, 15:06
Міністр оборони США оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн
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Деталі
Ллойд Остін оголосив про це під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
«Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакету допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України», — сказав Остін.
Читайте: США надали Україні пакет військової допомоги на $425 млн
Нагадаємо
16 жовтня Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакета військової допомоги на $425 млн, який, зокрема, передбачає посилення протиповітряної оборони.
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Раніше «Мінфін» писав, що 6 вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить $250 млн.
Джерело: Мінфін
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