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22 жовтня 2024, 11:44

Українці стали більше купувати вживаних авто з-за кордону. Найпопулярніші моделі

За 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

За 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тис.
Фото: electro-motors.top

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ринок вживаних авто

З січня по вересень 2024 р. свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили понад 28% від цієї кількості.

Що обирали українці

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 40%. Далі йдуть: бензинові авто — 39%; дизельні — 10%; гібридні — 7%; авто з ГБО — 4%.

Читайте: В Україні попит на вживані американські авто за рік зріс на 79%. Найпопулярніші моделі

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  • TESLA Model Y — 3231 од.;
  • TESLA Model 3 — 2885 од.;
  • HYUNDAI Kona — 1635 од.;
  • NISSAN Rogue — 1622 од.;
  • MAZDA CX5 — 1598 од.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan — 1429 од.;
  • VOLKSWAGEN Golf — 1144 од.;
  • NISSAN Leaf — 1078 од.;
  • KIA Niro — 998 од.;
  • AUDI Q5 — 966 од.

Читайте також: Названо найпопулярніші бензинові авто на українському ринку

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
asdf2024
asdf2024
22 жовтня 2024, 12:09
#
Доходы «растут» просто.
+
0
Nasams Here
Nasams Here
22 жовтня 2024, 12:32
#
Справа в тому, що вигідніше, якщо сісти і порахувати витрати за ремонт та ромитнення, а з часом й за подальший перепродаж. Купив, покатався, продав дорожче, якщо не сподобалась.
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0
neverice
neverice
22 жовтня 2024, 13:29
#
Маємо рекорд — електрокари посіли перше місце за відсотком продажів (для авто віком старше 5 років не показово, бо електрокарів тоді було дуже мало). А якби виробники не тримали завищеними ціни на нові - то і серед нових була б аналогічна тенденція. Або навіть краща. Люди чудово розуміють переваги електрокарів. Справа лише в ціні.
І це на фоні можливих блекаутів — без них купляли б електрокари ще більше.
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