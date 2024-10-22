Українці стали більше купувати вживаних авто з-за кордону. Найпопулярніші моделі

За 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ринок вживаних авто

З січня по вересень 2024 р. свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили понад 28% від цієї кількості.

Що обирали українці

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 40%. Далі йдуть: бензинові авто — 39%; дизельні — 10%; гібридні — 7%; авто з ГБО — 4%.

Читайте: В Україні попит на вживані американські авто за рік зріс на 79%. Найпопулярніші моделі

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

TESLA Model Y — 3231 од.;

TESLA Model 3 — 2885 од.;

HYUNDAI Kona — 1635 од.;

NISSAN Rogue — 1622 од.;

MAZDA CX5 — 1598 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 1429 од.;

VOLKSWAGEN Golf — 1144 од.;

NISSAN Leaf — 1078 од.;

KIA Niro — 998 од.;

AUDI Q5 — 966 од.

Читайте також: Названо найпопулярніші бензинові авто на українському ринку