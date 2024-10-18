За січень-вересень 2024 року в Україні було зареєстровано майже 33,5 тис. вживаних легкових авто із США. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 79%. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
18 жовтня 2024, 14:03
В Україні попит на вживані американські авто за рік зріс на 79%. Найпопулярніші моделі
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Зазначається, що 19% вживаних легковиків, що в цьому році перейшли на українські номери, були зі США.
Найбільша частка з цієї кількості (45%) — машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 35%. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Дизельним — 6%.
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Найпопулярніші моделі
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model 3 — 3613 машин;
- Tesla Model Y — 3035;
- Ford Escape — 2236;
- Jeep Cherokee — 2014;
- Volkswagen Passat — 1921.
Середній вік «американців» з пробігом становив 5,9 року.
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Джерело: Мінфін
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