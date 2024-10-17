Названо найпопулярніші бензинові авто на українському ринку

У вересні автопарк країни поповнили 2,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 20% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Ринок бензинових авто

Водночас зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у вересні 2023 р. вони охоплювали 46% ринку нових авто, то зараз — 37%.

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.

Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ

Mazda CX5 — 161 од.;

Skoda Karoq — 135 од.;

Skoda Octavia — 122 од.;

Hyundai Tucson — 109 од.;

KIA Sportage — 108 од.

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Вересневий попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 16%, до 7,8 тис. од. Втім, вони охопили 46% первісних продажів вживаних легковиків, проти 44% торік. Їх середній вік становив 10,6 року.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто