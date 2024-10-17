У вересні автопарк країни поповнили 2,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 20% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
17 жовтня 2024, 10:15
Названо найпопулярніші бензинові авто на українському ринку
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Ринок бензинових авто
Водночас зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у вересні 2023 р. вони охоплювали 46% ринку нових авто, то зараз — 37%.
Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.
Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ
- Mazda CX5 — 161 од.;
- Skoda Karoq — 135 од.;
- Skoda Octavia — 122 од.;
- Hyundai Tucson — 109 од.;
- KIA Sportage — 108 од.
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Вересневий попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 16%, до 7,8 тис. од. Втім, вони охопили 46% первісних продажів вживаних легковиків, проти 44% торік. Їх середній вік становив 10,6 року.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто
- VW Golf — 616 од.;
- Audi Q5 — 373 од.;
- VW Tiguan — 349 од.;
- Renault Megane — 326 од.;
- Skoda Octavia — 312 од.
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Джерело: Мінфін
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