Китай обійшов країни Європи і став найбільшим покупцем російського газу — Bloomberg

Китай обійшов країни Європи і став найбільшим покупцем російського трубопровідного газу в січні-вересні цього року, пише Bloomberg із посиланням на власні підрахунки.

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Експорт газу

За перші дев'ять місяців цього року «Газпром» експортував до Китаю 23,7 млрд куб. м газу (майже на 40% більше, ніж за той же період 2023 року), до Європи — 22,5 млрд куб. м газу, повідомляє Bloomberg.

«Газпром» поступово нарощує постачання газу до Китаю запущеним наприкінці 2019 року трубопроводом «Сила Сибіру», проєктна потужність якого становить 38 млрд куб. м на рік.

Минулого місяця компанія домовилася з China National Petroleum Corp (KHHK, найбільша китайська нафтогазова компанія) про додаткові поставки в грудні.

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Крім того, «Газпром» планує збільшити постачання до Китаю ще на 10 млрд куб. м газу завдяки далекосхідному маршруту, який планують запустити 2027 року. Однак це «мала частина» того, що компанія раніше постачала до Європи, пише Bloomberg.

Так, у 2022 році росія експортувала до європейських країн 61,3 млрд куб. м газу.

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Нагадаємо

Країни ЄС 2023 року імпортували 43 млрд куб. м трубопровідного газу з росії — на 75% менше, ніж 2021-го (150 млрд куб. м), повідомляла Єврокомісія.