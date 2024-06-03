Союз Маска та Трампа: що хоче від скандального кандидата власник Tesla

Після того, як суд визнав Трампа винним у фальсифікації ділової документації, його справи зі збором пожертв забуксували. Підставити плече, повідомляють ЗМІ, готовий Ілон Маск. Про підґрунтя та особливості цього союзу розповів Founder & CEO у Investudio Андрій Масло.

Гроші на перемогу

«Тому Маску тільки дай шось в космос запустити — чи ракету, чи автомобіль, чи крипту, чи Трампа. Аби хайп підняти і руки на цьому нагріти…» — так коментують американські пабліки чутки про те, що Трамп веде з Маском таємні переговори, і запропонував йому бути радником, коли його оберуть на другий президентський термін у листопаді. Але давайте по черзі…

Передвиборчі перегони в США вже добряче фінансово виснажили обидва політичні табори і їх кандидати тепер активно намотують кола довкола американських товстосумів, уважно вислуховуючи їх бачення «як би, на їх думку, мало виглядати майбутнє Сполучених Штатів і світу…»

Ви всі вже чули, як наш Президент минулого тижня був сердитий на Байдена, коли дізнався, шо той, замість того, щоб їхати до Швейцарії боротися за мир, вирішив провести черговий благодійний захід у компанії Джулії Робертс та Джорджа Клуні, які допомагають йому збирати кошти на передвиборчу кампанію серед зірок Голлівуду.

Але мова сьогодні не про них, а про інше крило американського політикуму — про республіканців. Там ситуація є не менш драматичною — вчора суд визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації ділової документації з метою приховування суми, виплаченої порноакторці з президентського виборчого фонду у 2016 році…

Після таких звинувачень, як ви розумієте, донатити на передвиборчу кампанію Дональда тепер ніхто не поспішає. А гроші йому зараз потрібні, як повітря, — рахунки заблоковані, суди, адвокати, вибори… Він хапається за кожну соломинку і готовий на все, аби виграти перегони. Інакше, кінець…

Нові-старі союзники

Кажуть, що останнім часом серед людей, які симпатизують республіканській партії і охоче діляться з її лідерами своїм баченням майбутнього, з'явився Ілон Маск. У нього справи зараз теж «не фонтан» — у зв’язку з великою конкуренцією перспективи у Tesla, мʼяко кажучи, «так собі». Але грошей у нього достатньо, та й авторитет — і в технологічному середовищі, і серед впливових політиків, і серед простого люду.

У Маска та Трампа у минулому непрості стосунки. Ілон подав у відставку з двох дорадчих органів Білого дому, коли Трамп був при владі, через його рішення вивести США з Паризької кліматичної угоди. Але й з демократами у нього стосунки теж не склалися — у 2022 році Маск заявив, що більше не голосуватиме за демократів, назвавши їх партією «розбрату та ненависті». І знов повернувся лицем до республіканців.

Попри все, у них із Трампом багато спільного, включаючи схильність до категоричних висловлювань у соціальних мережах. Маск поділяє багато принципів Трампа, критикує нелегальну імміграцію та стверджує, що Байден намагається привезти до країни нових виборців, чим ставить під сумнів чесність майбутніх виборів у США. Але повернімося до чуток…

Основними темами у діалогах Маска з республіканцями, за інформацією компетентних джерел The Wall Street Journal, були електромобілі, космічна галузь і криптовалюти. Крім того, Трамп і Маск обговорювали варіанти, за якими Ілон може зайняти широку консультативну роль у разі перемоги Дональда у листопаді.

Маск у своєму Х це, звісно ж, заперечує і звинувачує ЗМІ (Bloomberg, WSJ) в буйній фантазії. Однак американські пабліки йому не вірять. Одні кажуть, шо той вирішив скористатись ситуацією і «купити Трампа задешево». Інші вбачають в його поведінці власні амбіції на президентське крісло.

Чи може Маск дійсно стати майбутнім президентом США? Звісно ж ні — він народився в Південній Африці, тому ця дорога для нього закрита назавжди. Однак мати прямий доступ до формування політичного курсу найвпливовішої політичної сили і задавати через них траєкторію розвитку цивілізації — саме те, що Маску зараз треба.

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Але це за умови, шо його самого не посадять до того часу за біржові маніпуляції. Кажуть, що Комісія з цінних паперів нещодавно всерйоз взялася за дослідження цінових котирувань на біржі під час придбання ним компанії Twitter.