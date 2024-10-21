Bloomberg попередив про фіскальну бомбу на $100 трлн

За прогнозами МВФ, рівень державного боргу у світі цього року досягне $100 трлн насамперед за рахунок його збільшення у Китаї та США. Таке попередження буде опубліковано у «Бюджетному моніторі» МВФ наступного тижня, пише Bloomberg.

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Боргове навантаження

У 2024 році рівень боргового навантаження в країнах G7 у середньому становив 125,9%, у всьому світі — 94,8%, підрахувало агентство. У США держборг досяг 97,4% ВВП, у Великій Британії — 103,2%, у Франції — 111,3%, у Японії — 254%.

МВФ прогнозує зростання сукупного світового держборгу вище $100 трлн до кінця 2024 року

За прогнозами Bloomberg, держборг лише продовжуватиме зростати: до 2050 року в країнах G7 він може збільшитися до 188%, у всьому світі — в середньому до 122,3%.

Bloomberg випустив цей матеріал перед щорічною нарадою МВФ та перед зустріччю голів мінфінів «Великої сімки», які пройдуть у Вашингтоні наступного тижня.

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Керуючий директор МВФ Крісталіна Георгієва у своєму виступі наголосила, що «гора запозичень» тисне на світ.

«Наші прогнози вказують на невблаганне поєднання низького зростання (економіки) і високого боргу — (а значить і) важке майбутнє», — сказала вона.

Георгієва зазначила, що уряди країн мають працювати над скороченням держборгу та відновленням резервів «на випадок наступного шоку, який обов'язково відбудеться, і, можливо, раніше, ніж ми очікуємо».