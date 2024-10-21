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21 жовтня 2024, 9:20

Bloomberg попередив про фіскальну бомбу на $100 трлн

За прогнозами МВФ, рівень державного боргу у світі цього року досягне $100 трлн насамперед за рахунок його збільшення у Китаї та США. Таке попередження буде опубліковано у «Бюджетному моніторі» МВФ наступного тижня, пише Bloomberg.

За прогнозами МВФ, рівень державного боргу у світі цього року досягне $100 трлн насамперед за рахунок його збільшення у Китаї та США.
Фото: depositphotos

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Боргове навантаження

У 2024 році рівень боргового навантаження в країнах G7 у середньому становив 125,9%, у всьому світі — 94,8%, підрахувало агентство. У США держборг досяг 97,4% ВВП, у Великій Британії — 103,2%, у Франції — 111,3%, у Японії — 254%.

МВФ прогнозує зростання сукупного світового держборгу вище $100 трлн до кінця 2024 року

За прогнозами Bloomberg, держборг лише продовжуватиме зростати: до 2050 року в країнах G7 він може збільшитися до 188%, у всьому світі — в середньому до 122,3%.

Bloomberg випустив цей матеріал перед щорічною нарадою МВФ та перед зустріччю голів мінфінів «Великої сімки», які пройдуть у Вашингтоні наступного тижня.

Читайте: МВФ погіршив прогноз щодо ВВП та інфляції в Україні

Керуючий директор МВФ Крісталіна Георгієва у своєму виступі наголосила, що «гора запозичень» тисне на світ.

«Наші прогнози вказують на невблаганне поєднання низького зростання (економіки) і високого боргу — (а значить і) важке майбутнє», — сказала вона.

Георгієва зазначила, що уряди країн мають працювати над скороченням держборгу та відновленням резервів «на випадок наступного шоку, який обов'язково відбудеться, і, можливо, раніше, ніж ми очікуємо».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
Я_ __
Я_ __
21 жовтня 2024, 10:26
#
Ну зробіть черговий дефолт, деномінацію валюти, потім випустіть в своїй країні якусь нову валюту за обмінним курсом 1.000.000.000 одиниць старої валюти до 1 одиниці нової валюти і почніть все з початку, наче вперше це робите…це замкнуте коло буде, без Бреттон-Вудської системи.
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0
Bookkeeper
Bookkeeper
21 жовтня 2024, 12:09
#
Як може деномінація вплинути на відсоток держ.боргу?

А ось дефолт-це інша річь.
Тим паче дефолтів є 5 видів.

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 жовтня 2024, 12:30
#
А кому США заборгували? «Своїй» друкарні? Це чисте шахрайство.
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