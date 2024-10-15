МВФ прогнозує зростання сукупного світового держборгу на понад $100 трлн до кінця 2024 року

Сукупний державний борг усіх країн перевищить $100 трлн на кінець 2024 року, що відповідає 93% світового ВВП. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на доповідь Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Прогноз МВФ

За оцінками організації, ключовими факторами зростання показника стануть економіки США та Китаю, де держборг зріс більш ніж на 2 та 6 процентних пунктів від ВВП відповідно за підсумками 2023 року.

Також фахівці МВФ передбачили збільшення держборгу в Бразилії, Франції, Італії, Південній Африці та Великій Британії.

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Крім того, МВФ прогнозує, що сумарний держборг країн до кінця 2030 досягне 100% світового ВВП.

На цьому фоні у МВФ вважали, що світовим урядам доведеться ухвалювати жорсткі рішення для стабілізації запозичень.

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