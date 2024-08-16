Мінекономіки запустило дашборд для відстеження реалізації Плану за програмою Ukraine Facility

Міністерство економіки України запустило інформаційну панель для відстеження процесу реалізації Плану України за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу, повідомляється на сайті відомства в п'ятницю. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Тепер кожен охочий може в режимі онлайн відстежувати ефективність роботи уряду в цьому процесі. Інфопанель стане особливо корисною для представників громадськості та медіа, які зможуть напряму слідкувати за ухваленням важливих ініціатив», — прокоментувала запуск дашборду перша віцепрем'єрка — міністр економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що інфопанель відтепер доступна на веб-порталі Мінекономіки, а також на сайті www.ukrainefacility.me.gov.ua.

Як уточнює пресслужба, для моніторингу ресурс використовує дані, отримані Мінекономіки від виконавців заходів у процесі координації виконання Плану України.

Ukraine Facility — інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024−2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму EUR50 млрд. З них на бюджетну підтримку виділяється EUR38,27 млрд (з них EUR5,27 млрд у вигляді грантів), в інвестиційний фонд — EUR6,97 млрд, на технічну та адміністративну підтримку — EUR4,76 млрд.

До держбюджету-2024 у рамках Ukraine Facility вже надійшло понад EUR12 млрд, і наступний транш Україна може отримати до кінця поточного року за умови виконання всіх індикаторів третього кварталу. Для отримання наступних траншів Україна має виконувати квартальні індикатори з верифікацією їх виконання Єврокомісією.