МЕА прогнозує нову «епоху електрики» у світовій енергетиці

Світ знаходиться на порозі нової ери електрики, пише Reuters з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

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Звіт МЕА

Експерти припускають, що попит на викопне паливо досягне піку до кінця десятиліття, а надлишок нафти та газу може стимулювати інвестиції в зелену енергетику.

«У другій половині цього десятиліття перспектива ширших чи навіть надмірних поставок нафти та природного газу, залежно від того, як розвиватиметься геополітична напруженість, приведе нас у зовсім інший енергетичний світ», — заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол у релізі, що супроводжує щорічний звіт агенції.

За його словами, надлишок викопного палива, швидше за все, призведе до зниження цін і дозволить країнам направити більше ресурсів на екологічно чисту енергію, що призведе світ до «століття електрики».

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Водночас експерти відзначили високий рівень невизначеності через конфлікти у нафтовидобувних та газовидобувних країнах.