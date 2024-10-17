Світ знаходиться на порозі нової ери електрики, пише Reuters з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
МЕА прогнозує нову «епоху електрики» у світовій енергетиці
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Звіт МЕА
Експерти припускають, що попит на викопне паливо досягне піку до кінця десятиліття, а надлишок нафти та газу може стимулювати інвестиції в зелену енергетику.
«У другій половині цього десятиліття перспектива ширших чи навіть надмірних поставок нафти та природного газу, залежно від того, як розвиватиметься геополітична напруженість, приведе нас у зовсім інший енергетичний світ», — заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол у релізі, що супроводжує щорічний звіт агенції.
За його словами, надлишок викопного палива, швидше за все, призведе до зниження цін і дозволить країнам направити більше ресурсів на екологічно чисту енергію, що призведе світ до «століття електрики».
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Водночас експерти відзначили високий рівень невизначеності через конфлікти у нафтовидобувних та газовидобувних країнах.
Зокрема, є ймовірність, що у найближчій перспективі світ зіткнеться зі скороченням поставок через близькосхідний конфлікт, який впливає на потоки нафти, вважають у МЕА. Це наголошує на необхідності інвестицій у цю галузь для прискорення переходу до «чистіших і безпечніших технологій», заявили в агентстві.
За даними МЕА, у 2023 році у світі було введено в експлуатацію рекордно високу кількість екологічно чистих джерел енергії. Очікується, що в 2024 році в чисту енергетику буде інвестовано близько $2 трлн, що майже вдвічі більше, ніж у викопне паливо.
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При цьому зростання виробництва екологічно чистої електроенергії не встигає за зростанням світового попиту на електроенергію, йдеться у звіті.
Експерти припускають, що ця тенденція збережеться у 2023—2030 роках. Це означає, що використання вугілля скорочуватиметься повільніше, ніж очікувалося раніше, заявили в МЕА. З огляду на це частка викопного палива у світовому енергобалансі за нинішнього політичного сценарію становитиме 75% у 2030 році порівняно з 80% сьогодні.
Коментарі - 1
По перше — атомна енергетика формально не відноситься до викопного палива і є умовно екологічно чистою (але не відновлювальною). Тому загальний баланс викопного палива не є коректним.
Друге — нафта не приймає участі в генерації енергії, тому вплив конфлікту на близькому сході практично ніяк не впливає на ринок електроенергії. А от масштабні поля сонячних панелей впливають.
Третє - скорочення попиту на нафту завдяки електромобілям вже досягло 0,5% щороку і продовжує зростати. Очікується 1% на рік вже в 2026 (коли продажі сягнуть 25 млн машин). Що значно впливає на баланс на ринку нафти. Навіть сильніше за конфлікт на близькому сході. І це ми бачимо на цінниках останні півроку та вже запаслись попкорном перед зустріччю ОПЕК.