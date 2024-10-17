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17 жовтня 2024, 9:10

Amazon оголосила про великі інвестиції в ядерну енергетику

Фонд Climate Pledge Fund Amazon очолив раунд інвестицій на $500 млн у X-energy, яка займається розробкою малих модульних реакторів (ММР), повідомила пресслужба X-energy.

Фонд Climate Pledge Fund Amazon очолив раунд інвестицій на $500 млн у X-energy, яка займається розробкою малих модульних реакторів (ММР), повідомила пресслужба X-energy.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниІнвестиції в ядерну енергетикуСпільно Amazon і стартап мають намір вивести на ринок понад 5 ГВт електроенергії у США до 2039 року.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Інвестиції в ядерну енергетику

Спільно Amazon і стартап мають намір вивести на ринок понад 5 ГВт електроенергії у США до 2039 року. Крім цього, Amazon підписала угоди, націлені на розвиток ядерної енергетики, — з Energy Northwest та Dominion Energy, йдеться у повідомленні на її сайті.

Amazon повідомила, що партнерство з Energy Northwest, вашингтонським консорціумом державних комунальних підприємств, дозволить розробити чотири вдосконалені ММР.

Побудовані реактори належатимуть та експлуатуватимуться Energy Northwest і, як очікується, генеруватимуть близько 320 МВт потужності на першому етапі проєкту з можливістю підвищення до 960 МВт.

З комунальною компанією Вірджинії Dominion Energy Amazon вивчає можливість будівництва ММР поблизу існуючої атомної електростанції.

Компанія очікує, що це забезпечить додаткову генерацію близько 300 МВт електроенергії. У цьому штаті, за прогнозами Dominion, попит на електроенергію протягом наступних 15 років збільшиться на 85%, йдеться у повідомленні.

Гендиректор Amazon Web Services Метт Гарман розповів, що бачить унікальний потенціал для вдосконалених малих реакторів для отримання «чистої енергії» і вважає ядерну енергетику чудовим варіантом для масштабування світових енергетичних потреб.

Він пояснив, що Amazon робить ставку на малі модульні реактори, оскільки їй потрібно більше енергії, а ММР можна збудувати за менший час і з меншими витратами, ніж традиційні атомні електростанції.

Крім того, такі реактори не виробляють вуглець, що дозволяє техногігантам виконувати свої зобов'язання щодо скорочення викидів.

Нагадаємо

Раніше, 14 жовтня, Google також оголосила про укладання угоди про закупівлю ядерної енергії з кількох ММР, розроблених компанією Kairos Power. У Google пояснили таке рішення прагненням прискорити перехід на чисту енергію в США.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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