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15 жовтня 2024, 19:15

Ринок нафти чекає на значний профіцит у 2025 році — МЕА

На світовому ринку нафти наступного року очікується значний профіцит, повідомило у вівторок МЕА, запевнивши ринки у готовності компенсувати порушення постачання з Ірану у разі потреби. Про це пише Reuters.

На світовому ринку нафти наступного року очікується значний профіцит, повідомило у вівторок МЕА, запевнивши ринки у готовності компенсувати порушення постачання з Ірану у разі потреби.
Фото: depositphotos

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Що з цінами на нафту

Ціни на нафту зростали в останні тижні через побоювання інвесторів, що Ізраїль може відповісти на ракетний обстріл з боку Ірану, великого експортера нафти та члена ОПЕК, вдаривши по його нафтовим або ядерним об'єктам.

Але МЕА, що управляє запасами нафти у промислово розвинених країнах, заявило, що державні резерви перевищують 1,2 мільярда барелів, а резервні потужності в ОПЕК+ перебувають на історичних максимумах.

«У міру розвитку ситуації з поставками МЕА готове діяти, якщо це буде необхідно», — йдеться у щомісячному звіті агентства, опублікованому у вівторок.

«На цю мить поставки продовжуються, і за відсутності серйозних порушень ринок зіткнеться зі значним надлишком у новому році».

Крім того, МЕА ще більше знизило свій прогноз зростання світового попиту на нафту цього року, посилаючись на слабкість у Китаї. На день раніше ОПЕК також погіршила свої прогнози попиту.

Ціна на нафту в моменті падала більш ніж на 4,5%, до $73,35 доларів за барель раніше у вівторок під тиском слабкого прогнозу попиту та після повідомлень ЗМІ про те, що Ізраїль готовий не завдавати ударів по нафтових об'єктах Ірану.

Після просідання Brent частково скоротила втрати і торгувалася в районі $74,50 за барель станом на 15:20, втрачаючи 3,80%.

Прогнози МЕА

Світовий попит на нафту зросте на 860 000 барелів на добу цього року, що на 40 000 барелів на добу менше за попередній прогноз, повідомляє МЕА. На наступний рік агентство очікує збільшення на 1 мільйон барелів на добу, що на 50 000 барелів на добу вище за очікування минулого місяця.

Китай протягом багатьох років був основним двигуном зростання світового споживання нафти. МЕА заявляє, що уповільнення економічного зростання в Піднебесній та перехід на електромобілі змінили парадигму для другої за величиною економіки світу.

«Попит на нафту в Китаї продовжує не виправдовувати очікування і є основним гальмом для загального зростання», — повідомило МЕА.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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