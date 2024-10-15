S&P прогнозує зростання кількості дефолтів за суверенними боргами протягом найближчих 10 років

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Прогноз S&P

Згідно із прогнозом агентства, поєднання високого боргового навантаження, зростання витрат на запозичення, зменшення доступу до капіталу та структурних економічних проблем веде до того, що в майбутньому дефолти за зовнішніми боргами можуть стати найчастішим явищем.

Відсоткові виплати в країнах, які незабаром виявляться на межі дефолту, зазвичай становили близько 20% або навіть перевищували цю частку від загальних доходів уряду на рік, що передує дефолту, зазначило S&P.

Крім того, такі країни зазвичай входили до рецесії, а інфляція піднімалася до двозначних показників.

«Дефолти за суверенними боргами значно впливають на економічне зростання, інфляцію, обмінні курси та на фінансову стійкість державного сектору», — йдеться у доповіді.

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