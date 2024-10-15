Частота дефолтів суверенних держав зростатиме протягом наступного десятиліття, йдеться у звіті міжнародного рейтингового агентства S&P, на який посилається Bloomberg.
S&P прогнозує зростання кількості дефолтів за суверенними боргами протягом найближчих 10 років
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Прогноз S&P
Згідно із прогнозом агентства, поєднання високого боргового навантаження, зростання витрат на запозичення, зменшення доступу до капіталу та структурних економічних проблем веде до того, що в майбутньому дефолти за зовнішніми боргами можуть стати найчастішим явищем.
Відсоткові виплати в країнах, які незабаром виявляться на межі дефолту, зазвичай становили близько 20% або навіть перевищували цю частку від загальних доходів уряду на рік, що передує дефолту, зазначило S&P.
Крім того, такі країни зазвичай входили до рецесії, а інфляція піднімалася до двозначних показників.
«Дефолти за суверенними боргами значно впливають на економічне зростання, інфляцію, обмінні курси та на фінансову стійкість державного сектору», — йдеться у доповіді.
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Видання Financial Times зазначає, що цього року такі країни як Кенія та Пакистан уникли дефолтів завдяки новим позикам від МВФ та іншим кредитам цього року. Проте вони, як і раніше, фактично виключені з ринків облігацій для рефінансування своїх боргів через двозначні ставки запозичень.
За словами Френка Гілла, фахівця із суверенних рейтингів у S&P Global Ratings, країни, що виходять з реструктуризації, отримують нижчі рейтинги, ніж у минулому, що вказує на ймовірність повторних дефолтів.
Рівень дефолтів також залежатиме від бюджетних рішень країн та їхньої здатності залучати закордонний капітал, такий як прямі іноземні інвестиції, для покриття дефіциту поточного рахунку.
Раніше у жовтні поточного року Гана вийшла з дефолту, завершивши реструктуризацію доларових держоблігацій, під час якої кредитори зазнали збитків у розмірі 37%. Україна також реструктурувала борг більш ніж на $20 млрд.
Серед країн, які наступного року зіткнуться з великими погашеннями боргу за держоблігаціями (щодо їх золотовалютних резервів), Мальдіви, які нещодавно отримали допомогу від Індії, та Аргентина.
S&P також зазначило, що через зовнішні дисбаланси (розрив між грошима, що надходять до країни, і тим, що країна має виплатити), багато країн, які стикаються з загрозою дефолту за боргами в іноземній валюті (такі, як Кіпр, Гренада та Греція), мають великі потреби у зовнішньому фінансуванні. Це означає, що їм потрібно залучати набагато більше грошей із зовнішніх джерел, ніж вони можуть отримати через свої поточні надходження (наприклад, експорт, інвестиції) або наявні валютні резерви.
Нагадаємо
На початку березня 2024 року Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) повідомила, що держборг розвинених країн зріс більш ніж удвічі за 15 років, а ставлення боргу до ВВП країн ОЕСР збільшилося на 30 в.п. Приблизно половина всього боргу країн ОЕСР в США — частка американського держборгу збільшилася вдвічі порівняно з 2008 роком.
Частка боргу Китаю серед економік, що розвиваються, також зросла вдвічі, до 30%.
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