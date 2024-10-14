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14 жовтня 2024, 19:32

Борг 26 найбідніших країн світу досяг максимуму за останні 18 років

Борг 26 найбідніших країн досяг 18-річного максимуму, вони стають дедалі вразливішими до природних катастроф та інших потрясінь. Про це йдеться в новій доповіді Світового банку, пише Reuters.

Борг 26 найбідніших країн досяг 18-річного максимуму, вони стають дедалі вразливішими до природних катастроф та інших потрясінь.

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Звіт

У звіті зазначено, що ці економіки сьогодні бідніші в середньому, ніж були напередодні пандемії COVID-19, хоча більша частина світу вже оговталася від COVID і відновила своє зростання.

Звіт оприлюднено за тиждень до щорічних зустрічей Світового банку та Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні, і він підтверджує значний крок назад у зусиллях із подолання крайньої бідності.

У звіті також підкреслюються зусилля Світового банку зібрати цього року 100 мільярдів доларів для поповнення свого фінансового фонду для найбідніших країн світу — Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

Відповідно до звіту, 26 найбідніших економік, де річний дохід на душу населення становить менше 1 145 доларів, дедалі більше залежать від грантів МАР та кредитів із майже нульовими відсотковими ставками, оскільки ринкове фінансування переважно вичерпалося.

Середній показник їхнього співвідношення боргу до ВВП становить 72%, що є найвищим за останні 18 років, а половина цих країн або вже перебуває в борговій кризі, або є під великим ризиком потрапляння в неї.

Країни

Більшість країн, які вивчалися у звіті, розташовані в країнах Африки на південь від Сахари, таких як Ефіопія, Чад і Конго, але до списку також входять Афганістан і Ємен.

Дві третини з 26 найбідніших країн перебувають у збройних конфліктах або мають труднощі з підтриманням порядку через інституційну та соціальну нестабільність, що стримує іноземні інвестиції.

Майже всі ці країни експортують сировину, що піддає їх частим циклам підйому та спаду.

Джерело: Мінфін
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