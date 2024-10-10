Київ розпочинає опалювальний сезон

З понеділка, 14 жовтня, столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.

Коли будуть підключати будинки

Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

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«Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії», — зазначив Кличко.