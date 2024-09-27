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27 вересня 2024, 14:38

ПФУ перерахує субсидії на новий опалювальний сезон

З 1 жовтня Пенсійний фонд проведе перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 2024−2025 років. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

З 1 жовтня Пенсійний фонд проведе перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 2024−2025 років.
Фото: legalaid.gov.ua

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Для більшості громадян такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перерахують субсидію домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн.

Крім того, людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), житлову субсидію буде нараховано в автоматичному режимі - без потреби додаткових звернень.

Варто нагадати, що субсидія на оплату ЖКП призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (квітень місяць) і розраховується:

  • на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;
  • на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Кому необхідно звертатись за призначенням субсидії

Громадянам, які не були одержувачами цієї допомоги від держави і лише планують її отримати, необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду.

Також до Фонду мають звернутись ті особи, які отримували житлову субсидію і в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства.

За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалось погасити / оформити договір реструктуризації, а також люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.

Документи для призначення субсидії

Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами).

Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності). Наприклад:

  • договір найму (оренди) житла — у разі проживання заявника у житлі, що орендується;
  • копія договору про реструктуризацію заборгованості - за умови наявності заборгованості та укладання відповідного договору.

За потреби громадяни можуть надавати інші документи, які мають значення для розгляду питання по суті. Наприклад: документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим / задекларованим місцем проживання, рішення суду про встановлення місця проживання, довідка внутрішньо переміщеної особи, письмове пояснення щодо наявності доходів, інформація про які відсутня в органах Державної податкової служби України.

Куди та як подати документи

Подати документи на призначення житлової субсидії до територіального органу Пенсійного фонду України можна кількома способами, обравши зручніший:

  • особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • поштою на адресу територіального органу Фонду;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Крім того, документи на призначення субсидії можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг та через портал «Дія».

Терміни подання документів

У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями починаючи з 1 грудня — з місяця, в якому відбулось звернення.

Заява (та декларація) про призначення житлової субсидії на тверде та рідке пічне побутове паливо подається до кінця календарного року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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