BMW і Mercedes-Benz знизили продажі в третьому кварталі через падіння попиту в Китаї

Німецький BMW AG зафіксував 13%-ве зниження продажів у третьому кварталі, зокрема, через падіння попиту в Китаї. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Загалом у минулому кварталі було реалізовано 540,882 тис. автомобілів BMW Group (включно з брендами MINI і Rolls-Royce), йдеться в повідомленні компанії.

Зростання продажів електрокарів BMW

Продажі електромобілів BMW зросли на 10,1%.

З початку поточного року реалізація автомобілів BMW загалом зменшилася на 4,5%, електромобілів — збільшилася на 19,1%.

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Продажі машин BMW і Mini в Китаї в третьому кварталі впали на 29,8%, максимально за три роки. Для порівняння: як у першому, так і в другому кварталі зниження продажів становило 5%. З початку поточного року продажі BMW у Китаї зменшилися на 13,1%.

У Mercedes продажі електрокарів впали

Реалізація автомобілів іншого німецького автовиробника — Mercedes-Benz Group — у КНР зменшилася в третьому кварталі на 13%.

Загалом продажі Mercedes у минулому кварталі були на 3% меншими, ніж роком раніше, а продажі електромобілів впали на 31%.

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Акції компаній зростають

Акції BMW додають у ціні 0,8%, папери Mercedes-Benz — 1%.