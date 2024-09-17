BYD отримує повний контроль над спільним з Mercedes-Benz заводом у Китаї

Китайський автовиробник BYD Co. повністю взяв під контроль спільне підприємство, яке раніше мав у Китаї з групою Mercedes-Benz AG. Про це повідомляє Bloomberg.

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BYD придбала решту 10% акцій, якими вона ще не володіла, у компанії, створеній для продажу бренду електромобілів преміум-класу Denza.

Цей крок завершує 13-річне партнерство та відбувається в період загострення торгової напруги між Китаєм та Європою, оскільки Європейська комісія працює над встановленням додаткових мит на китайські електромобілі до 36,3%. Голосування країн-членів щодо пропозиції заплановане на наступний тиждень.

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Denza

Denza, зареєстрована як Shenzhen BYD New Energy Co., була заснована компаніями BYD і Mercedes у 2011 році, кожна з яких має 50% акцій. Підприємство було зосереджено на преміальних електромобілях, але низькі продажі призвели до того, що Mercedes, тоді відомий як Daimler, скоротив свою частку до 10% у 2021 році.

Після зміни стратегії наступного року, компанія Denza отримала нову популярність завдяки своїм розкішним мінівенам D9. Даний мінівен став бестселером у своїй категорії у 2023 році.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, Denza планує випустити нову модель Z9GT пізніше цього тижня з попередньою ціною від 339 800 юанів ($47 900).