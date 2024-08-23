BMW обійшов Tesla і вперше очолив європейський рейтинг продажів електромобілів

Минулого місяця німецький концерн BMW AG випередив Tesla Inc. і вперше очолив європейський ринок електромобілів, продовживши стрімке зростання продажів на тлі труднощів інших виробників. Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними Jato Dynamics, у липні продажі повністю електричних BMW у ЄС підскочили більш ніж на третину до 14 869 одиниць. Реєстрація електрокарів Tesla впала на 16% до 14 561 одиниці.

Хоча Tesla все ще лідирує в продажах електромобілів з початку року, вона поступається часткою ринку в Європі таким компаніям, як BMW і Volvo. Минулого місяця європейські покупці автомобілів зареєстрували загалом 139 300 нових електромобілів, що приблизно на 6% менше, ніж рік тому.

Попит на електромобілі падає

Попит на електромобілі в Європі знижується після того, як такі країни, як Німеччина та Швеція, припинили або скоротили субсидії, що спонукало виробників відмовитися від своїх амбіцій щодо електромобілів.

Volkswagen AG — найбільший автовиробник регіону — заявив цього місяця, що скорочує потужності на дорогих заводах у Німеччині, і зазначив, що може затримати випуск нових електричних моделей.

Mercedes-Benz Group AG відмовляється від своїх планів електрифікації та ініціатив щодо акумуляторів.

У BMW справи ідуть добре

BMW вдалося протистояти цій тенденції завдяки високому попиту на електромобілі, включно з i4 та iX1, які перевершили продажі моделей Mercedes та Audi аналогічного розміру.

Tesla Model Y зберегла позицію найбільш продаваної електричної моделі в Європі в першому півріччі, хоча попит на чотирирічну модель падає, і продажі у липні впали на 16%.

У той час як китайські виробники автомобілів на чолі з BYD Co. і SAIC Motor Corp. цього року поступово розширювали свою діяльність у Європі, загроза мит ЄС уповільнила їхню динаміку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд Китаю подав скаргу до Світової організації торгівлі щодо мит Європейського Союзу на електромобілі, виготовлені в Китаї.