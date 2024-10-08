На забезпечення армії за дев’ять місяців спрямували 58% держбюджету — Шмигаль

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«За 9 місяців цього року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1,5 трлн грн… Водночас за той же період із загального фонду держбюджету ми витратили понад 2,3 трлн грн. З них близько 58% — це кошти на забезпечення армії», — сказав він.

Шмигаль зазначив, що наразі спільним завданням для усіх гілок влади є пошук додаткового ресурсу, щоб покрити військові видатки у 2025 році.

«Це необхідні рішення. Йдеться про виживання держави, про наші можливості чинити спротив агресору, вистояти, перемогти, досягнути справедливого миру», — наголосив він.

За словами прем'єра, одним із головних джерел фінансової стійкості України є доходи від українського експорту.

«У 2022 та в першій половині 2023 року логістика була одним із головних економічних викликів для держави. Сьогодні ми можемо сказати, що цей виклик подолано, наскільки це можливо в умовах такої повномасштабної війни. У січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року. Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік. У грошовому вимірі — це 28,9 млрд доларів», — поінформував він.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», протягом січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували — на $30,7 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $42,5 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів,