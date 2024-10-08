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8 жовтня 2024, 17:15

Україна може стати енергетичним хабом Європи — Чернишов

Завдяки потужній системі транспортування і зберігання газу Україна може стати енергетичним хабом Європи, якорем її енергетичної безпеки. На цьому наголосив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв'ю для видання The Wall Street Journal, передає Укрінформ.

Завдяки потужній системі транспортування і зберігання газу Україна може стати енергетичним хабом Європи, якорем її енергетичної безпеки.
Фото: depositphotos

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Деталі

«Україна має потужну систему зберігання та транспортування газу, яка є частиною інфраструктури ЄС. З огляду на це, ми можемо відігравати логічну роль енергетичного хабу чи так званого „якоря“ енергетичної безпеки Європи», — сказав Чернишов.

Він підкреслив, що нині створення Європою стратегічних запасів газу не може розглядатися з точки зору суто комерційних інтересів. Це вже є питанням енергетичної та економічної безпеки континенту, адже дозволяє забезпечити стабільність енергопостачання для європейців у сучасних геополітичних умовах.

Читайте: Україна та Словаччина створять східноєвропейський енергетичний хаб

Нагадаємо

Україна має одну із найпотужніших у Європі систему ПСГ місткістю понад 30 млрд кубометрів. Із 1 червня 2024 року для клієнтів ПСГ діють полегшені умови закачування, зберігання та відбору газу.

Група Нафтогаз залишає незмінними тарифи на зберігання газу у підземних газосховищах до 1 квітня 2025 року.

Раніше «Мінфін» писав, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з росією після завершення строку її дії.

Джерело: Мінфін
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