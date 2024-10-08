Україна може стати енергетичним хабом Європи — Чернишов

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«Україна має потужну систему зберігання та транспортування газу, яка є частиною інфраструктури ЄС. З огляду на це, ми можемо відігравати логічну роль енергетичного хабу чи так званого „якоря“ енергетичної безпеки Європи», — сказав Чернишов.

Він підкреслив, що нині створення Європою стратегічних запасів газу не може розглядатися з точки зору суто комерційних інтересів. Це вже є питанням енергетичної та економічної безпеки континенту, адже дозволяє забезпечити стабільність енергопостачання для європейців у сучасних геополітичних умовах.

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Нагадаємо

Україна має одну із найпотужніших у Європі систему ПСГ місткістю понад 30 млрд кубометрів. Із 1 червня 2024 року для клієнтів ПСГ діють полегшені умови закачування, зберігання та відбору газу.

Група Нафтогаз залишає незмінними тарифи на зберігання газу у підземних газосховищах до 1 квітня 2025 року.

Раніше «Мінфін» писав, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з росією після завершення строку її дії.