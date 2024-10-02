Україна виконала нові умови для надання 50 млрд євро, довідкове значення курсу гривні до євро: головне за середу

Кабінет міністрів ухвалив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року та підписане технічне завдання на розробку інформаційної системи для забезпечення виконання функцій НКРЕКП.

Нацбанк хоче запровадити довідкове значення курсу гривні до євро

Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України 29 серпня провела другий у цьому році регулярний огляд індикатора грошового ринку UONIA та індикаторів валютного ринку (офіційного курсу гривні до іноземних валют, облікової ціни банківських металів та довідкового значення курсу гривні до долара США).

Перші аукціони «Земельного банку» принесли держбюджету понад 35 мільйонів

В Україні стартували онлайн-аукціони «Земельного банку», де перші 16 торгів з суборенди державних сільськогосподарських земель принесли понад 35 мільйонів гривень, які надійдуть до державного бюджету.

Мінус 10% на Renault та Toyota: як змінить наш ринок зона вільної торгівлі з Туреччиною