Ukraine Facility: Україна виконала ще два індикатори за програмою на 50 мільярдів євро

Кабінет міністрів ухвалив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року та підписане технічне завдання на розробку інформаційної системи для забезпечення виконання функцій НКРЕКП. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Зазначається, що це два індикатори виконання плану України з реалізації ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, які націлені на покращення ситуації на ринку праці і рівня життя українців, а також впровадження реформи ринку електроенергії в рамках інтеграції України до енергетичного ринку ЄС.

Відповідно до Плану України, Мінекономіки є національним координатором Ukraine Facility. Міністерство забезпечує організацію і проведення моніторингу виконання Плану та щоквартальну підготовку звітної документації для Європейської комісії.

Загалом, цього кварталу Україна мала виконати девʼять індикаторів Плану, з яких успішно виконано вже вісім. Останній індикатор — на фінальній стадії виконання.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у серпні 2024 року в Україну прибула місія Європейського Союзу для моніторингу виконання індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility.

9 індикаторів

Протягом третього кварталу 2024 року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів, що дозволить отримати 4 млрд євро у листопаді 2024 року, з яких 1,5 млрд євро складе грантове фінансування. Йдеться про наступні кроки:

Збільшення штату співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Набрання чинності змінами до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо боротьби з корупцією;

Затвердження плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2023−2025 роки;

Затвердження комплексної Стратегії демографічного розвитку на період до 2040 року;

Ухвалення Плану заходів з дерегуляції;

Набрання чинності постановою Кабінету Міністрів про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021−2027 роки;

Імплементація Закону про REMIT;

Ухвалення Закону України про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення;

Розроблення концептуальної записки, що визначає сферу відступів від правил ОВД та СЕО.

У рамках виконання Плану України для Ukraine Facility Міністерство економіки щоквартально надає Європейській комісії звіти щодо виконання індикаторів Плану. Після позитивної оцінки з боку Єврокомісії та країн-членів ЄС, рішення щодо виділення коштів затверджується Радою ЄС.

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Ukraine Facility

Протягом 2024−2027 років 50 млрд євро від ЄС буде спрямовано на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти: