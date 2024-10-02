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2 жовтня 2024, 10:46

Нацбанк хоче запровадити довідкове значення курсу гривні до євро

Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України 29 серпня провела другий у цьому році регулярний огляд індикатора грошового ринку UONIA та індикаторів валютного ринку (офіційного курсу гривні до іноземних валют, облікової ціни банківських металів та довідкового значення курсу гривні до долара США). Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України 29 серпня провела другий у цьому році регулярний огляд індикатора грошового ринку UONIA та індикаторів валютного ринку (офіційного курсу гривні до іноземних валют, облікової ціни банківських металів та довідкового значення курсу гривні до долара США).

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Деталі

Метою таких щопіврічних оглядів є оцінювання наявності структурних зрушень на ринку та/або виникнення інших підстав, що можуть свідчити про необхідність заміни існуючих індикаторів, коригування методології або інших важливих аспектів, пов’язаних з їх розрахунком та оприлюдненням.

Існуюча на сьогодні методологія розрахунку UONIA не є ідеальною, однак UONIA зберігає здатність слугувати об'єктивним індикатором грошового ринку, водночас існує потреба в пошуку можливостей удосконалення методології розрахунку UONIA.

Зокрема, структурним підрозділам НБУ рекомендовано із залученням міжнародної технічної допомоги продовжити роботу з вивчення таких питань, як розширення бази угод, що включаються до розрахунку індикатора та/або розроблення механізмів для активнішої роботи банків на грошовому ринку.

Офіційний / довідковий курс гривні до долара США та методологія їх розрахунку наразі відповідають умовам та потребам ринку.

Обсяг торгів на валютному ринку є цілком достатнім, аби мати змогу розраховувати надійні індикатори за курсом гривні до долара США.

Валютна структура угод на валютному ринку підтверджує статус долара США як основної курсоутворюючої валюти.

Одночасно узгоджено підходи до запровадження нового бенчмарка валютного ринку — довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12.00.

Він був розроблений на прохання учасників ринку у співпраці з експертом міжнародної технічної допомоги.

Рекомендовано здійснювати його розрахунок шляхом перемноження довідкового курсу гривні до долара США та середнього значення котирувань BFIX дол./євро, розрахованого з 10.30 до 12.00.

Крім того, визнано за доцільне змінити методологію розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів, застосувавши до розрахунку підходи, аналогічні для розрахунку довідкового курсу гривні до євро станом на 12 годину.

Також члени Ради дійшли спільної думки стосовно доцільності запровадження нових підходів до визначення переліку валют, до яких офіційний курс встановлюється щоденно, із скасуванням переліку для щомісячного встановлення.

Зазначені пропозиції будуть унесені на публічне обговорення, після чого їх розгляне правління Національного банку.

Джерело: Мінфін
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